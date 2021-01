Slovenski rokometaši so kričali od bolečin, bruhali in hiteli na stranišča

Slovenska rokometna reprezentanca je zaključila svoje nastope na svetovnem prvenstvu v Kairu. A v slovenskem taboru niso razočarani le zato, ker so izpadli. Vodstvo zveze je razkrilo, kaj se je dogajalo v noči pred zadnjo tekmo. Kar 12 igralcev se namreč zastrupilo s hrano. »V rokometni reprezentanci nikdar nismo in ne bomo iskali izgovorov. Kot vselej prevzemamo odgovornost ob vsakem projektu. Zagotovo bi lahko kaj storili drugače, tudi bolje, a vseeno smo se tokrat – zares objektivno in čez noč – pred ključno tekmo proti Egiptu znašli v situaciji, v kakršni še nismo bili nikdar.« Zapisali so, da so imeli smolo že med kratkimi pripravami, a to, kar se je dogajalo na predvečer, noč in dan odločilnega boja proti gostiteljem ne sodi na raven tekmovanja. Zapisali so, da so organizatorji nedostojno slabo organizirali prvenstvo.»Vse skupaj le še dodatno izkazuje nedorečeno organizacijo prvenstva. Dejstvo je, da smo imeli v zadnji noči in na dan tekme ogromno zdravstvenih težav. Če se spomnite, smo jih imeli sinsicer v drugi obliki tudi že prej. Zato absolutno ne moremo biti zadovoljni z organizacijo letošnjega svetovnega prvenstva v Egiptu,« dan po zaključku slovenskih nastopov v Egiptu razmišlja generalni sekretar Rokometne zveze Slovenije. »Po odigrani tekmi in uradni prijavi zaradi zdravstvenega stanja igralcev so se nam oglasili z egiptovskega ministrstva za zdravje, a bistvenih sprememb ne pričakujem, dokler bo mednarodna rokometna zveza (IHF) delovala tako, kot deluje.«Igralci, ki so se zastrupili s so menda kričali od bolečin, bruhali in hiteli na stranišča, kot bi jim šlo za življenja. »Prek noči sta obležalain, tik pred tekmo se je v garderobi od bolečin v (se oproščamo – lastnih izbljuvkih) sesedel in bil prepeljan nazaj v hotel naš največji in najmočnejši mož. Kar devet fantov pa se je kljub slabemu počutju odločilo vztrajati zase, za ekipo, za preboj v četrtfinale, med osem najboljših reprezentanc sveta. Za Slovenijo! Enotno, športno združeno državo, ki jo imamo vsi najraje na svetu.« Dodali so, da bodo dokazali v prihodnje, iz kakšnega testa so. Odgovornih baje njihove težave niso zanimale, a so vseeno pri uradni zdravniški službi prvenstva ob vrnitvi v hotel po tekmi stanju naših obolelih igralcev naredili uradni zapisnik vsega, kar se je zgodilo.