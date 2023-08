Slovenski odbojkarji pred uvodno preizkušnjo: selektor Cretu bo šel tekmo po tekmo

Odbojkarice so na svojem evropskem prvenstvu v četrtfinalnem obdobju, odbojkarji so tudi že začeli boje na starocelinskem tekmovanju, na katerem danes ob 16.30 v bolgarski Varni uvodna preizkušnja čaka Slovence. Tekmeci bodo Ukrajinci, ki so, denimo, lani v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Stožicah nudili žilav odpor našim fantom. O tem in o svojih mislih pred začetkom EP je spregovoril Gheorghe Cretu, selektor trikratne evropske podprvakinje Slovenije.

Čaka vas dolgo tekmovanje, treba bo ustrezno porazdeliti moči in igralsko breme.

»Zavedamo se, kako pomembno je to. V določenih trenutkih bo za nekatere udarne igralce dobrodošel počitek. Že liga narodov ni bila 'prijateljsko' tekmovanje, igralo se je za vsako točko. Zato je pomembno, da so za prvenstvo nared tudi mlajši igralci. Vse reprezentance imajo za cilj priti kar najvišje. Ne bom povedal nič novega, mi imamo ekipa, ki se bo bojevala za eno od odličij. Razlike med moštvi so majhne, smo na vrhunski ravni, tudi marsikdo drug je. Fantje psihično in čustveno natančno vedo, kaj želijo doseči.«

Kako pa se kot selektor lotevate poti na tem dolgem tekmovanju?

»Šel bom tekmo po tekmo, tu so tudi točke za svetovno razpredelnico, ki je pomembna za olimpijske kvalifikacije, povezal bom slednje in EP. Najprej ena tekma, potem tista, ki prihaja, to je najboljši recept. Ne smemo razmišljati preveč naprej.«

V ožjem krogu kandidatov za kolajne so Italija, Slovenija, Poljska in Francija, ne bi odpisali niti Srbije. Če bi se, denimo, s Poljsko pomerili v določenem delu evropskega prvenstva (če sta obe ekipi prvi v svojih skupinah, bi se to teoretično zgodilo v polfinalu), ali bi se bolj poznala odsotnost poškodovanih podajalca Dejana Vinčića in korektorja Tončka Šterna pri Sloveniji ali prav tako poškodovanega srednjega blokerja Mateusza Bienieka pri Poljski?

»Pazite, moramo razmišljati, da imamo dva fanta na podajalskem mestu, Gregorja Ropreta in Uroša Planinšiča, ki sta v vrhunski formi, Vinčića tu ni, ker ni na takšni stopnji. Imamo tudi mlajše fante, ki so si že nabrali izkušenj na igrišču. Ne moremo primerjati tega ali onega, to so popolnoma različni igralci. Poljska ima armado srednjih blokerjev, ni pomembno, kdo stopi na igrišče. Imajo najboljše igralce v napadu na svetu, tudi pri njih lahko le izbirajo, koga bodo sploh poslali na evropsko prvenstvo. Tu je cel kup odličnih sprejemalcev, še drugi kakovostni sedijo doma. Ko bo prišel trenutek, ko se bo igralo za odličja, pa bo veliko odvisno tudi od tega, kako se bodo stvari lotili v tistem hipu, ne zdaj. Imamo pet tekmecev v skupini in gremo od tekme do tekme.«