Slovenski kolesar ima neverjetno smolo: V riti sem

»Moram biti edina oseba v zgodovini covida, ki je bila pozitivna dva meseca zapored, ko so me testirali v mojem kraju,« je na twitterju zapisal slovenski kolesar Jani Brajkovič. Dodal je, da so ga šestkrat testirali tudi v drugih laboratorijih v Dubaju in Sloveniji, takrat pa je bil vedno negativen. »Kaj, hudiča, se dogaja?« se je vprašal.



Brajkovič je nato pojasnil: »V bistvu sem v riti. Ker laboratoriji lahko naredijo, kolikor ciklov se jim zdi primerno. Čeprav delci, ki jih najdejo, niso kužni, nimam sreče z letenjem. 'Poskušaj pretentati test,' mi pravijo.« Ob tem je dodal dva dvignjena palca.



Pod zapisom mu je Jiri Dostal, svetovalec češkega olimpijskega odbora, svetoval, naj vpraša po številu ciklov. Dodal je, da jih bo v njegovem primeru verjetno blizu 40 in da je na Češkem trenutno običaj med 25 in 38 cikli, da pa ne obstaja noben standard.

