Slovenska zvezdnika podprla Heroje v pižamah

Štefan Hadalin je tudi heroj. FOTO: TADEJ REGENT

Cesta in alkohol ne gresta skupaj

Močno obsojam vožnjo pod vplivom alkohola.

Prazniki so žal tudi čas, ko marsikdo globoko pogleda v kozarec. »Močno obsojam vožnjo pod vplivom alkohola,« pravi, rokometni reprezentant in član slavne Barcelone. Blaž je eden od ambasadorjev akcije Heroji furajo v pižamah, ki jo pripravlja Zavod Vozim. Ob njem so akcijo podprli šeinAlkohol je prevečkrat vzrok za nesreče, ko so za volanom mladi, ki pa si ne zaslužijo le graje, ampak tudi pohvalo! »Spodbuden podatek, da se je med letoma 2015 in 2019 pri mladih voznikih med 18. in 24. letom za 60 odstotkov zmanjšal delež smrti, ki so posledica prometnih nesreč, povzročenih pod vplivom alkohola, je kazalnik, da so mladi na pravi poti. Pozitivni napredek je spodbudil Zavod Vozim, tudi s snovanjem 4. sezone iniciative za manj voženj pod vplivom alkohola, kjer so glavno besedo dobili vplivni mladi. Mladi si zaslužijo pohvalo, saj skupaj na cestah dosegamo hvalevredne in varne rezultate. Gremo še naprej,« poudarijo v Zavodu, ki ga vodi, parakolesar in velik športni navdušenec.»Napredek mladih na področju vožnje pod vplivom alkohola dokazuje njihovo vse večjo odgovornost do sebe in njihovih najbližjih. Bravo, mladi, samo tako naprej,« poudari Razboršek.»Še vedno pa je veliko preveč smrti zaradi vožnje pod vplivom alkohola, predvsem med mladimi. Iskreno upam, da bo vsako leto boljše,« še naprej opozarja Janc. »Zdi se mi, da je treba ljudi ozaveščati o tem, da alkohol in cesta ne gresta skupaj. Tudi sam se zelo poistovetim s tem in to zelo podpiram. Mladim želim sporočiti, naj bodo odgovorni do sebe in do drugih in naj ravnajo tako, kot je prav – z ničelno toleranco do alkohola,« pa je jasen smučar Štefan Hadalin.Na vseh desetih do zdaj izvedenih posvetih Heroji furajo v pižamah, s katerimi so dosegli 14.536 mladih, so se strinjali, da je alkohol preveč dostopen in družbeno preveč sprejemljiv.