Slovenska športnica razkrila, kaj se dogaja pod mizo: otrok nikoli v vrhunski šport

Priljubljena slovenska nekdanja vrhunska športnica Brigita Langerholc se je že precej let nazaj poslovila od vrhunskega športa. Zdaj je v novih vodah, ko športnike in druge uči, kako se mentalno pripraviti na tekmovanja, prepreke in izzive. Je učiteljica jjoge in vizualizacije.



Da pa je v svoji karieri na najvišjem nivoju doživela marsikaj, je razkrila v odprtem pismu na družbenem omrežju. Tam je tudi zapisala, da svojih otrok nikoli noče v vrhunskem športu. Med drugim še: »Dragi moji, pazite kaj si želite. Šport je odličen za otroke, vrhunski šport....................?............................tu ni samo potovanja, denar, slava, sklepanje prijateljstev, tu je še marsikaj drugega.«



Veliko povedo njena zgodba, ki jo je doživela v enem izmed prestičnih evropskih hotelov, ko je tam čakala na tekmovanje. »Skratka menedžer A pokaže menedžerju B krvno sliko neke tekmovalke, ki sem jo še predobro poznala. In se pohvali: če mi ta tekmovalka letos ne bo dala pripadajoči bonus, ker sem ji pridobil apparel sponzorja, bom dal tole krvno sliko v medije. Jaz se najprej čudim, pa kako da kar zdaj operirajo še s krvnimi slikami za mizo za kosilo, a ni to osebna zadeva in varovanje podatkov. Takoj mi je bilo jasno ko sta se potopila v "krvne vrednosti" določenih meritev in se začela nasmihati eden drugemu, aha, a tole ima povečano. Ooooo, uuuu, tole je pa vroč dokument zakaj se gre. Po parih min, mi je postalo tako slabo, ko sem ugotovila, da u bistvu "operirata" s kočljivimi krvnimi izvidi, ki lahko kariero te tekmovalke totalno uničita v naslednji minuti.«



Celotna pretresljiva izpoved je na njenem FB profilu.