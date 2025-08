Slovenska smučarska skakalka morala v bolnišnico: »Moj boj se začenja zdaj«

Slovenska smučarska skakalka Tina Erzar, članica A reprezentance, je zaradi poslabševanja bolečine vratu, ki je nastala med treningi, opravila obširne zdravstvene preiskave ter bo začasno izpustila priprave na novo tekmovalno sezono, so danes sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Ugotovili razredčitev kostnine

Sedemnajstletna Erzar je opravila preiskavo vratne hrbtenice z magnetno resonanco, med katero so ugotovili razredčitev kostnine na enem izmed vretenc. »Sledile so dodatne preiskave na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana in nazadnje tudi operativni odvzem vzorca tkiva. Plan zdravljenja bo znan po prejemu vseh zbranih izvidov,« so sporočili iz SZS. Za zdaj ima Erzar predpisan počitek in bo s treningi počakala do končne diagnoze.

Mlada skakalka se je tudi oglasila na družbenem omrežju Instagram, kjer je zapisala: »Moj boj se začenja zdaj«.

Erzar je bila pred začetkom olimpijske sezone 2025/26 skupaj z Niko Prevc, Niko Vodan, Emo Klinec, Katro Komar in Tajo Bodlaj potrjena kot članica ženske A-reprezentance v smučarskih skokih.