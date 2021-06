Slovenska junakinja: Če ni zabavno, se ni vredno truditi

Sprejem Tamare Zidanšek. FOTO: Blaž Samec

Slovenska junakinja Pariza, 23-letna, se je po uvrstitvi v polfinale odprtega prvenstva Francije vrnila v domovino. Na Brniku so jo pričakali domači navijači iz Slovenskih Konjic, v Ljubljani pa ji je v protokolarnem objektu Vila Podrožnik med drugimi čestital predsednikZidanškova se je v pozdravnem govoru zahvalila tako domačim in trenerskemu štabu, ki so jo spremljali od blizu, kakor navijačem v domačem kraju ter vsem Slovencem. »Zdaj, ko sem prišla domov, šele spoznavam razsežnosti dosežka. Na letališču so me prevzela čustva, saj si nisem predstavljala, da me bo pričakalo toliko ljudi. V Parizu sem dobivala informacije, da v Sloveniji spremljajo moje predstave, nisem pa verjela, da bom ob vrnitvi doživela tako dobrodošlico,« je v Ljubljani povedala mlada Konjičanka.Pahor je sprejem zdaj najvišjeuvrščene Slovenke na lestvici WTA - Zidanškova se bo v ponedeljek na novi razpredelnici prvič spustila pod 50. mesto na svetu - izkoristil za nov zvezdniški podpis na slovenski zastavi slavnih športnikov. »Lepo je videti, da tudi v času razdvojenosti slovenske družbe športni uspehi še vedno zedinijo Slovence. Vaši uspehi, predvsem pa volja in odločnost, ki ju kažete na igrišču, so navdih za mnoge športnike in naše državljane v teh težkih časih,« je dejal Pahor.Tamara Zidanšek si je nato vzela čas za predstavnike medijev in znova podoživela sanjska dva tedna v Parizu. »Vedno sem trenirala za to, da bi nekoč doživela nekaj takega. Pred odhodom v Francijo si seveda nisem predstavljala, da bom prišla tako daleč, a hkrati sem se vseskozi zavedala, da igram dober tenis, da sem dobro fizično in mentalno pripravljena in da bodo slej ko prej prišli tudi večji uspehi,« je uvodoma dejala Zidanškova.Čeprav si je s polfinalom v Rolandu Garrosu zagotovila udeležbo na olimpijskih igrah v Tokiu, tam ne bo nastopila. »Že pred Parizom smo sprejeli odločitev, da ne potujem na Japonsko. Glede na to, da smo teniške igralke vseskozi na turnirjih v takoimenovanih mehurčkih, me prav nič ne mikajo olimpijske igre, kjer bi morala večino časa preživeti v hotelu oziroma na igrišču. Čar olimpijskih iger, druženje z ostalimi športniki, se je žal v času korone povsem izgubil,« je razložila Konjičanka.»So se pa s tem uspehom precej spremenili moji načrti za prihajajoče turnirje. Najprej sem odpovedala turnir pred Wimbledonom v Nemčiji, tako da bom v London odšla brez priprav na travnati podlagi, naslednja stvar, ki me čaka, pa je odločitev o nastopu na ameriški turneji pred odprtim prvenstvom ZDA. Z uvrstitvijo med prvih 50 igralk na svetu so se mi namreč odprla vrata največjih turnirjev in mislim, da bom izkoristila to priložnost.«Zidanškova je že na novinarskih konferencah v Parizu večkrat poudarila, da takšnega dosežka ni mogoče doseči brez prave ekipe v ozadju in staršev, ki te podpirajo. To je danes večkrat ponovila in se vsem še enkrat zahvalila. »V prvi vrsti se moram zahvaliti trenerjuin, ki skrbi za mentalno pripravo. Ves čas sta me glasno spodbujala in dala neverjetno energijo. Mentalni pritiski na takem turnirju, ko si v soju svetovnih žarometov, so precej naporni. Premagovati in premikati mejnike iz dneva v dan ni enostavno, zato je vsaka pomoč zelo dobrodošla. Mi smo se držali našega načela - če ni zabavno, se ni vredno truditi,« je povedala Zidanškova.Nova slovenska športna zvezdnica se bo letos predstavila tudi slovenski publiki na premiernem turnirju WTA v Portorožu sredi septembra. »Seveda bom nastopila pred domačo publiko. Se zelo veselim tega turnirja. Upam, da bom igrala tako med posameznicami kot v dvojicah. Zsva se že pogovarjali o tem in glede na to, da sva se na turnirju v Miamiju dobro ujeli, mislim, da bi imeli tudi v Portorožu lepe možnosti,« je zaključila Zidanškova.