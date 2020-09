Slovenija prvič doslej premagala Hrvaško (FOTO)

Slovenci v postavitvi 4-3-3

Slovenska veteranska reprezentanca (stojijo z leve): Tomislav Čizmić, Boštjan Cesar, Mile Aćimović, Andrej Vrhovec, Mladen Džanan, Milivoje Novaković, David McDowell, Jože Prelogar, Miran Pavlin, kapetan Radenko Mijatović, Marko Šuler, Mitja Sojer. V spodnji vrsti (z leve) so Marko Simeunović, Robert Koren, Mišo Brečko, Tomaž Vesel, Robert Beguš, Primož Gliha, Aleksander Čeferin, Goran Barišić in Silvo Vrhovec.

Slovenija : Hrvaška 3:2 (1:2)

Strelci: 1:0 – Aćimović (3), 1:1 – Olić (18), 1:2 – Vulić (25), 2:2 – Čeferin (40), 3:2 – Cesar (70); začetna enajsterica Slovenije (4-3-3): Simeunović; Brečko, Šuler, Cesar, Gliha; Koren, Pavlin, Aćimović; Mijatović, Novaković, Čeferin; začetna enajsterica Hrvaške (4-4-2): Mrmić; Šarić, Pralija, Neretljak, Krpan; Asanović, Cvitanović, Leko, Dujmović; Olić, Šuker.

Naslednjič v Dubrovniku

Predsednik NZS Radenko Mijatović je bil občasno prehiter za tekmece, tudi v tej akciji ga je moral čuvaj ustaviti s prekrškom.

Slovenska nogometna reprezentanca je prvič v dolgi zgodovini medsebojnih tekem premagala Hrvaško! Kar Slovencem ni uspelo v osmih poskusih v letih 1995, 1997, 2002, 2003 in 2008, je njihovim rojakom v privlačni prijateljski tekmi na Brdu, ki je v soboto pripadla gostiteljem z izidom 3:2. Škoda, da je šlo za prijateljsko tekmo veteranskih ekip obeh držav in da ni bilo navzočih gledalcev, bi lahko sklenili po koncu merjenja moči med selekcijama Slovenije in Hrvaške na Brdu pri Kranju. Slovenska in Hrvaška nogometna zveza (NZS in HNS) sta izkoristili idilično soboto in nadgradili skupno delovno akcijo z zanimivo prijateljsko nogometno tekmo, ki se je na koncu končala v prid domače ekipe.Videlo se je, da sta delegaciji v nacionalnem vadbenem središču govorili tudi o euru 2021 do 21 let, ki bo prihodnje leto v Sloveniji in na Madžarskem, saj je bilo vse skupaj organizirano na ravni eura, podobno visoko je bilo samozaščitno ravnanje udeležencev tekme, ki tako ali tako redno opravljajo tudi teste na covid-19.Na igrišču se je trlo zvenečih imen in nekdanjih zvezdnikov, najbolj znana med njimi sta imela najvišji čin: predsednik Uefein nekdanji as Hrvaške ter Reala, danes pa predsednik HNS in član Uefinega izvršnega odbora. Morda kdo meni, da rezultat na takšne popoldneve ni pomemben, toda kdor pozna miselnost akterjev, ve, da je ravno obratno.Slovenci so krenili nad Hrvate v napadalni postavitvi 4-3-3 s Čeferinom in predsednikom NZSna krilih terna srednjem napadalcu. Kljub dejstvu, da so bili Hrvati v povprečju malenkost starejši, so delovali zelo dobro, prednjačila pa stain– ob koncu tekme je dvakrat zapravil nemogoče –, s katerima so bili bitke slovenski vezistiinje denimo igral na levem boku, kjer je imel veliko dela s 40-letnim nekdanjim asom, danes pomočnikomv hrvaški reprezentanci. Med njima se je tudi zaiskrilo potem, ko ga je Gliha dvakrat uspešno zaprl v kazenskem prostoru.Padlo je pet golov, najlepšega je v 40. minuti zabil Aleksander Čeferin po globinski podaji Aćimovića – vratarjaje atraktivno matiral s spodkopanim strelom –, najslajšega pav zadnji, 70. minuti tekme, ki je imela zavidljiv ritem igre.»V čast nam je, da lahko igramo tovrstne tekme z nogometaši, ki so imeli velike nogometne kariere. Vesel sem, da smo se spoznali in da se lahko družimo v prijetnem okolju. Slovenija in Hrvaška sta prijateljski državi s podobno miselnostjo in bosta vedno prijateljici, ne glede na to, kaj se dogaja v politiki,« je zatrdil Čeferin, ki je iz rok Mijatovića prejel novi dres Slovenije s št. 23, Šuker pa mu je izročil plaketo HNS in napovedal povratno tekmo naslednje leto v Dubrovniku. »Slovenski reprezentanci želim veliko sreče v prihodnje, predvsem pa upam na čim prejšnjo vrnitev navijačev na stadione,« je dodal Šuker. Jernej Suhadolnik