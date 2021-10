Slovenija ima novo svetovno rekorderko (FOTO)

Štiridesetletnica je na tekmovanju v turškem Kasu z dvojno plavutjo dosegla nov svetovni rekord.



Slovenska potapljačica, članica Potapljaškega društva Murska Sobotaje na tekmovanju v turškem Kasu z dvojno plavutjo dosegla nov svetovni rekord.Kot je zapisala še ne 40-letna tekmovalka zapisala na družbenem omrežju, je novo rekordno znamko potopa izboljšala na 106 metrov. Artnikova si je po izjemnih julijskih potopih na Long Islandu na Bahamih, kjer je izboljšala lasten svetovni rekord v disciplini potop s konstantno obtežitvijo na 122 metrov, vzela nekaj premora. Nato pa je začela priprave na svetovno prvenstvo, ki se bo v Turčiji začelo prihodnji teden.»Bilo je malo razburkano in čeprav je bilo navzven vse 'čisto', nisem povsem zadovoljna z izvedbo potopa. Organizatorji so nekaj minut pred mojim načrtovanim startom tega zamaknili za 50 minut, kar je vedno malo nadležno, še posebej, če se pripravljaš na rekordni potop. Vendar, iskreno povedano, se s tem nisem preveč obremenjevala in sem ohranila mirnost,« je na Facebooku zapisala Artnikova, ki se je zahvalila varovancem, sodnikom in organizatorju prireditve.Dodala je, da je rahel tok bil malce zapleten za ta velik nastop in res sem čutila dodatnih 20 sekund v svojem potapljaškem času in splošno obliko nazaj na površju.»Počutila sem se godrnjavo, ampak sem zelo vesela, da mi je uspelo. Očitno mi je zelo všeč, da so moji potapljači močni in zelo čisti, morda bolj kot svetovni rekord... Zdaj si bomo vsi malo odpočili in čez nekaj dni se začne svetovno prvenstvo v CMAS. Srečno, mirno morje in lepe potope želim vsem,« je dodala Alenka.