Slovenec zvezda na Hrvaškem: poglejte, zaradi česa se mu smejijo

V Sloveniji in Madžarski poteka nogometno evropsko prvenstvo za mlade reprezentance. Pestro je bilo sinoči v Kopru, kjer sta se na stadionu Bonifika pomerili reprezentanci Anglije in Hrvaške. Hrvati so se kljub porazu z 2 : 1 uvrstili v četrtfinale, po tekmi pa so skušali angleški nogometaši fizično obračunati z njimi. Vendar pa Angleži niso bili edini, ki so se skušali vmešati v hrvaško slavje ob zagotovitvi nadaljevanja tekmovanja, veliko pozornosti je vzbudil slovenski redar na tekmi.



Eden izmed redarjev je po tekmi skušal sleči dres enemu najboljših hrvaških nogometašev Luki Ivanušcu, a ta 22-letnik, ki si nogometni kruh služi v zagrebškem Dinamu, nad tem ni bil najbolj navdušen, redar pa je postal zvezda hrvaških medijev. Ivanušec se je redarjevemu početju nekaj časa v nejeveri upiral, a na koncu se je le moral vdati ...

