Slovenec osvojil italijansko klasiko

V svoji škoda fabii R5 FOTOGRAFIJE: Luca Amico, Rally Dal Porto, P. K.

Mladi, a zreli dirkač

8,9

sekunde prednosti je imel pred drugouvrščenim dvojcem.

Smola na drugi dirki

Na začetku sem še malo tipal in iskal meje.

Ljubiteljem avtomobilističnih dirk ime Rally Piancavallo verjetno še vedno vzbuja spomine na tiste romantične dni dirkanja v osemdesetih, devetdesetih letih in ob prelomu tisočletja.Da bo na tradicionalnem, že 34. Rallyju Piancavallo zmagala slovenska posadka, pa si ne bi upali staviti niti najbolj optimistični. A se je zgodilo prav to! Na prvi letošnji dirki močnega italijanskega mednarodnega prvenstva v reliju, ki se imenuje IRC International Rally Cup, je vso konkurenco ugnals sovoznikomVrhničan, ki se bo v letošnji sezoni povsem posvetil dirkam v prvenstvu IRC, kjer vozi za močno italijansko ekipo, je kljub mladosti dokazal veliko zrelosti, saj so bile vremenske razmere na severu Italije za prvi majski konec tedna vse prej kot idealne. Nalivi, nizke temperature in celo udar strele v komunikacijske naprave so organizatorjem, ki so sicer vajeni vsega, dodobra ponagajali.Svojo taktiko je Boštjan opisal z besedami: »Ker so bili to moji prvi kilometri v dežju z reli avtomobilom škoda fabia R5, sem na začetku še malo tipal in iskal meje. Hitro sem dobil dober občutek in kmalu sva z Damijanom peljala na polno in nizala zelo konkurenčne čase ter se prebila v vodilno skupino, kjer ni manjkalo dobrih dirkačev in zelo konkurenčnih avtomobilov. Res mi je bilo žal, da so organizatorji odpovedali sobotno hitrostno preizkušnjo zaradi zelo slabega vremena, saj sem imel dober ritem. Vseeno je bila dirka izjemno zahtevna – prav zaradi hitro spreminjajočih se razmer na sami trasi.«Kako zelo so bili izenačeni v boju za zmago, priča podatek, da sta imela Boštjan in Damijan pred zadnjim brzincem le pol sekunde prednosti pred drugouvrščenim, zato sta morala ostati zbrana vse do zadnjega kilometra. Odpeljala sta ga pametno in tekoče ter na koncu kar malo presenečena ugotovila, da sta privozila z veliko prednostjo. »Sovoznik Damijan je tudi tokrat opravil odlično delo in vrhunsko navigiral v ekstremnih razmerah. Predvsem gre zahvala ekipama Xmotors in Munaretto za izkazano zaupanje,« še dodaja Boštjan, ki priznava, da je bilo navdušenje v ekipi v cilju veliko. Ker je bil več kot sekundo na kilometer hitrejši od drugouvrščene posadke, je na koncu zmagal z 8,9 sekunde naskoka pred dvojico, ki sta vozila dirkalnik volkswagen polo R5. Od posadke, ki sta peljala citroën DS3 WRC, pa je bil hitrejši za 28,3 sekunde.Dosežek na tem reliju je močno odmeval v italijanskih medijih, Boštjan pa si je z atraktivnimi vožnjami že ustvaril veliko bazo navijačev v Italiji, ki gredo na dirke tudi za to, da lahko v živo spremljajo mojstrske vožnje Vrhničana.Na drugi dirki za prvenstvo IRC blizu Parme je dobro startal in se po uvodnih etapah boril za sam vrh. Na tretjem brzincu pa zadel z zadnjim kolesom v skalo in moral menjati celo kolo, kar je pomenilo izgubo treh minut. Možnosti za zmago so tako splavale po vodi, je pa dobre čase nadaljeval v visokem ritmu in se vozil v ospredju, nakar mu je pred koncem zadnje hitrostne preizkušnje zmanjkalo bencina. Čeprav sta s sovoznikom videla cilj, ki je bil oddaljen le 300 metrov, nista mogla potisniti avta naprej, ker je cesta vodila v klanec. Tako sta zaključila dirko.Naslednji reli IRC bo v začetku julija v Toskani. Zanimajo ga le najvišja mesta.