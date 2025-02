Slavni rokometaš za las ušel smrti: »Napadalec je bil le meter stran od njega, kričal je in jokal«

Pred več kot dvema mesecema se je zgodil grozovit napad na božičnem sejmu v Magdeburgu, zdaj pa je v javnost pricurljala informacija, da je sloviti rokometaš iz najmočnejše lige na svetu za las ušel smrti.

Trener Magdeburga Bennet Wiegert je namreč takoj, ko je izvedel za novico o grozljivem napadu, začel klicati svoje igralce:

»Takoj sem v skupino na WhatsAppu napisal, da me morajo vsi nemudoma poklicati, da želim govoriti z vsakim od njih. Prvi me je poklical Sergey Hernandez in prosil sem ga, naj pokliče Antonia Serradilla,« je povedal za Bild.

Antonio Serradilla, španski rokometaš, ki je le nekaj mesecev prej prišel v Magdeburg, je bil na božičnem sejmu in je komaj ušel smrti:

»Bil je tam, napadalec je bil le meter stran od njega. Poklical sem ga, on pa je samo kričal in jokal. Takoj sem hotel iti do njega, a me je žena ustavila in me spomnila, da me potrebuje doma,« je povedal Wiegert.

Naslednji dan je Wiegert zbral ekipo v dvorani. Želel je, da igrajo proti Eisanchu, a takoj ko je videl fante, mu je bilo jasno: »Temu napadu nisem želel dati moči, a to je bila napaka. Ko sem naslednje jutro zbral ekipo v dvorani, mi je bilo že po desetih sekundah jasno – tukaj ne bo igral nihče,« je zaključil Wiegert.