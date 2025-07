Slavni nogometaš se je pogovarjal s seksi novinarko in postal spletna senzacija zaradi tega, kar je počel (VIDEO)

Nekdanja turška nogometna zvezda, danes pa trener ukrajinskega Šahtarja iz Donecka, Arda Turan, je bil v zadnjih dneh v središču pozornosti. A ne zaradi nogometa, temveč zaradi nenavadnega vedenja med televizijskimi intervjuji.

Po tekmi Evropske lige je Turan dajal izjavo za klubsko televizijo, med pogovorom z ukrajinsko novinarko Dario Bondar pa gledalcem ni ušlo, da je ves čas pogovora vztrajno izogibal očesnemu stiku z novinarko. Namesto tega je gledal stran in dajal vtis človeka, ki mu je zelo neprijetno. Podobna scena se je ponovila tudi po nedavni tekmi proti Bešiktašu, kjer je Turan znova dajal izjavo isti novinarki. Spet je ni pogledal v oči.

Posnetki so kmalu preplavili družbena omrežja, kjer so uporabniki začeli s šalami na račun Turanove nelagodnosti. V središču večine komentarjev se je znašla njegova žena Aslihan Dogan, s katero je Turan že vrsto let v srečnem zakonu, še pišejo tuji mediji.