Slabe novice: Luka Dončić zakričal od bolečine (VIDEO)

Iz ZDA prihajajo slabe novice. Tamkajšnja novinarka je objavila video s treninga košarkarjev Dallas Mavericks, ki pa se očitno ni končal dobro. »Nekaj minut po posnetem videu je Luka zavpil od bolečine in se usedel na tribuno,« je tvitnila Callie Caplan. Po njenih besedah se je Luka prijel za levo koleno, do njega sta nemudoma stopila Casey Smith in Boban Marjanović, kmalu je imel na kolenu tudi vrečko ledu.

Nesreča se je zgodila na koncu treninga, ko je trener Jason Kidd že dajal intervju, zato ni nihče videl, kaj se je z Dončićem dejansko zgodilo. A kot kaže, tudi v noči na sredo ne bo mogel igrati.

Brez Dončića, ki si še vedno ni opomogel po poškodbi levega gležnja in kolena, so košarkarji Dallasa ta teden izgubili že tretjo zaporedno tekmo.