Na današnji dan pred natanko šestdesetimi leti se je Jože Šlibar z zlatimi črkami vpisal v zgodovino smučarskih poletov. Kot prvi slovenski skakalec je 24. februarja 1961 v Oberstdorfu, kjer se je včeraj začelo 53. nordijsko SP, poletel do svetovnega rekorda (141 m). Le dva Slovenca sta poletela do svetovnega rekorda; po Jožetu Šlibarju se je med nesmrtne vpisal tudi Peter Prevc, ki je pred šestimi leti v Vikersundu odjadral do 250 metrov. FOTO: Marko Feist Nad skoki se je navdušil pri štirinajstih letih. Sprva je skakal za tržiški klub, ko pa je začel obiskovati bežigrajsko gimnazijo v Ljubl...