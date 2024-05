Škandal pri sosedih: slavna športnica izginila z milijoni evrov?

Nekdanja italijanska teniška igralka Camila Giorgi ima težave z davčno upravo. Giorgijeva se je 7. maja ekspresno upokojila, in kot navaja Gazzetta dello Sport, je oblasti ne najdejo.

Kje so milijoni?

Davčna uprava jo išče, da bi z njo rešila nekatera nesoglasja glede davkov. Camila je v svoji karieri samo z nagradami osvojila šest milijonov evrov, njena družina pa je to pozabila prijaviti davkariji.

Davčna uprava je menda ne najde, prav tako ni podatkov o tem, kje so njena mati Claudia, oče Sergio ter brata Amadeus in Leandro. Camila je nedavno nagovorila svoje oboževalce prek Instagrama: »Toliko napačnih informacij je o mojih načrtih. Veselim se, da bom z vami delila informacije o tem, kaj sledi. Nadaljujmo to potovanje skupaj.«

Camila, ki dela tudi kot model, je imela hišo v Miamiju, a zadnji namigi vodijo v San Diego. Možno je tudi, da je odšla v Argentino, državo svojega očeta, navajajo italijanski mediji.