Škandal pretresel hokejsko zvezo: vpletenih več igralcev mlajše selekcije

Celotno vodstvo, tudi predsednik Scott Smith, je odstopilo, sporočajo iz kanadske hokejske zveze, v ozadju odločitve pa je menda spolni napad iz leta 2018 v Londonu v Ontariu.

Žrtev je bila danes 24-letna ženska, odgovorni pa igralci mlajše kanadske selekcije in seveda vodstvo, ki je napad sklenilo prikriti; žrtev je vložila tožbo proti hokejski zvezi, igralcem in kanadski hokejski ligi, nazadnje je privolila v zunajsodno poravnavo. Kolikšen znesek so ji izplačali, ni znano. Pred časom je resnica pricurljala na plan, izkazalo pa se je še, da je imela zveza pripravljena kar dva skrivna fonda za plačilo morebitnih odškodnin v takšnih primerih; ali so tako pometli pod preprogo še kateri spolni napad, ni znano, pristojni pa menda preiskujejo tudi druge domnevne škandale in dvomljive transakcije v zvezi. Vodstvo je, da bi zvezo rešilo pred propadom in povrnilo zaupanje pokroviteljev, ki so v zadnjih mesecih verižno prekinjali pogodbe, nekateri trajno, nekateri pa za tekočo sezono, zato odstopilo in dalo priložnost novim obrazom, sporočajo z druge strani luže, odgovorni pa so priznali, da so se s primerom spolnega nasilja spopadli neustrezno.

2018. se je zgodilo.

Odločitev je pozdravila tudi kanadska ministrica za šport Pascale St-Onge, ki upa na spremembe, hokejsko zvezo pa je pozvala, naj za športnike ustvari okolje, v katerem ne bo prostora za spolno nasilje in diskriminacijo. Do nadaljnjega jo bo vodil začasni izvršni odbor, še pred koncem leta pa naj bi izvolili novo vodstvo.