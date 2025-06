Sinček (2) nogometne legende umrl v strašni nesreči: sedel je na sovoznikovem sedežu

Romunski nogomet je po novici o grozljivi tragediji, ki je prizadela nekdanjega reprezentanta Ionela Ganea, zajela žalost. Njegov dvoletni sin je umrl po mesecu dni boja za življenje zaradi posledic hude prometne nesreče.

Nesreča se je zgodila v začetku maja, deček, ki ni bil v otroškem sedežu, ampak je sedel na sovoznikovem sedežu, pa je utrpel hude poškodbe. S helikopterjem so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal v umetni komi do petka, ko je umrl.

Ionel Ganea je bil eden najvidnejših romunskih napadalcev v poznih devetdesetih in zgodnjih 2000-ih. Igral je za številne klube, vključno s Stuttgartom, Rapidom Bukarešto in Wolverhamptonom, za romunsko reprezentanco pa je odigral 45 tekem in dosegel 19 golov.