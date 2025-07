Simpatičen trenutek: navijači razveselili Jokića z izvirnim darilom (VIDEO)

Eden izmed navijačev je Nikoli Jokiću izdelal konjsko glavo iz športnih copatov in mu jo podaril kot darilo. Po njegovi reakciji je bilo jasno, kako zelo je bil srbski košarkar šokiran, ko je videl, kaj se skriva v škatli.

Nikola Jokić je odpotoval na Kitajsko, kjer sodeluje pri promociji svojih športnih copat. Postal je zaščitni obraz podjetja 361° in prav s tem namenom je obiskal državo. Kitajski oboževalci so ga sprejeli na spektakularen način – zbrali so se že ob njegovem prihodu, skandirali »MVP, MVP«, ga pozdravljali in oblegali do te mere, da komajda sploh prišel mimo množice. Nato pa ga je pričakalo še neverjetno darilo.

Velik ljubitelj konj

Na posnetku, ki kroži po družbenih omrežjih, je mogoče videti trenutek, ko Jokić odpre škatlo, verjetno pričakujoč športne copate ali nekaj podobnega. Namesto tega pa je v njej našel konjsko glavo – izdelano prav iz športnih copatov. Ko jo je zagledal, ni mogel verjeti svojim očem.

»Uuuuu, iz športnih copatov ste naredili? To je kul. To je res kul. Hvala vam, to je neverjetno. Res kul darilo. Hvala vam, hvala,« je ponavljal Jokić, vidno ganjen in navdušen, ves čas ponavljajoč le dve besedi: »kul« in »hvala«.

Znano je, da je Jokić velik ljubitelj konj, da uživa v konjskih dirkah in da vsak prosti trenutek rad preživi na hipodromu. Zato njegova reakcija ni presenetila številnih oboževalcev.

»Zdi se srečnejši ob tem darilu kot ob prejemu MVP nagrade,« se je pošalil eden izmed navijačev na družbenih omrežjih, poroča Mondo.

