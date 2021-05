Shante je s srcem za Slovenijo

Izjemna že na univerzi



Zrele za nekaj več

Tudi čevapčiči Slovenija je pred leti poskušala držati korak z razvito Evropo tudi z naturalizacijo igralk. To velesile počnejo že vrsto let. Praksa je, da države bogato plačujejo ameriške okrepitve. Shante, obožuje tudi potovanja in čevapčiče, pa igra za Slovenijo s srcem, voljo in pičle dnevnice kot druge igralke.

»Vsako leto pride na reprezentančne priprave željna zmag, ne zato, da bi se bolje prodala. Za Slovenijo igra s srcem, za nas daje svoj prosti čas in dopust. Košarkaricaje stroj, tako jo tudi kličem. Ko ji daš žogo, vse okoli nje popadajo po tleh. Tako močna in kakovostna igralka je,« kapetanka reprezentancez izbranimi besedami spregovori o Američanki, prijazni in uglajeni 29-letni Shante. Danes in jutri sta tako Shante kot Nika na Slovaškem, kjer se reprezentanca pripravlja na tretje zaporedno evropsko prvenstvo. Američanka bo ena od osrednjih adutov selektorja. Prav s slednjim in njegovim delom pri serijskih državnih prvakinjah iz Celja je povezan prihod Evansove v Slovenijo.Rodila se je v ZDA v mestu West Chester. Zapisala se je košarki, po njenih stopinjah gre tudi 15-letna sestra. Evansova je v Evropi od leta 2013, pred tem je blestela na univerzi Hofstra, s katero je uspešno igrala v prvi diviziji NCAA ter v svoji zadnji študentski sezoni v povprečju dosegala 16 točk in 11,5 skoka na tekmo. V Evropi je najprej igrala v Bolgariji, potem v Romuniji, nato se je preselila v Celje, od tam v evroligaško Girono, nazadnje pa je igrala na Poljskem. »Agencije so nam ponujale igralke. Shante je bila zanimiva, ker ni bila klasični center. Vsak trener bi z njo podpisal do konca kariere, ker je delavna in neproblematična, zna držati ekipo skupaj, ne misli na svojo statistiko. Da je kakovostna, dokazuje njeno igranje za ameriško mladinsko vrsto,« pojasni, športni direktor ŽKK Cinkarna Celje. »Ko je prišla v Celje, smo takoj razmišljali, da bi dobila slovenski potni list in zaigrala za Slovenijo. Vesel in srečen sem, ker iz leta v leto pomaga reprezentanci,« nadaljuje Damir Grgić, ki jo koristi pod košema, na položajih klasičnega centra ali krilnega centra. »Odlikuje jo tudi met z večje razdalje, premore dober nadzor skoka in zelo visoko košarkarsko inteligenco,« doda Grgić.»V reprezentanci imamo krasno kemijo, soigralke so mi pripravile topel sprejem,« hvali Shante razmere v reprezentanci, ki se ji je pridružila teden dni za soigralkami. Doslej je zbrala 15 uradnih nastopov za Slovenijo, pred skorajšnjim začetkom evropskega prvenstva (17. junija) pa ima visoke cilje. »Mlade igralke so napredovale, dozorele in si nabrale izkušenj,« poudarja Evansova, ki bo s soigralkami začela eurobasket v predtekmovalni skupini C, skupaj z reprezentancami BiH, Belgije in Turčije.