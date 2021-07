Sezul copate in osrečil venezuelsko reprezentanco

Luka je še enkrat dokazal, da je izjemen športnik in človek z velikim srcem.

Copati, s katerimi jih je osrečil. FOTO: TWITTER

Nobenega dvoma ni več, da je mladikošarkarska zvezda svetovnega kova. To je namreč dejstvo. To se je videlo tudi minule dni v Litvi, kjer se je vse vrtelo okoli našega najmlajšega zvezdnika NBA.Obožujejo ga tudi Litovci, čeprav jim je Luka skupaj s fanti slovenske košarkarske reprezentance pred nosom sunil vozovnico za olimpijske igre. Številni znajo povedati, da sta dva nekdanja litovska asa,in, na tekmo pripeljala tudi svoje otroke in se tudi sama fotografirala z Dončićem. Simpatično je izpadla tudi pobuda Venezuelcev, ki smo jih premagali v polfinalu.Po koncu tekme je namreč vsa reprezentanca prosila za spominsko fotografijo z Luko, ko pa je eden izmed njih rekel, da tudi njegovi otroci navijajo za našega izjemnega športnika, je Luka brez pretiranega razmišljanja sezul najnovejši model svojih jordank, ki so ravno v času turnirja premierno prišle na trg! Potem jih je podpisal in otrokom poslal lep spomin.