Sekulić pred prvenstvom: »Naš zaščitni znak bo brezkompromisna borbenost«

Slovenski košarkarji bodo danes zvečer odpotovali v Katovice, kjer jih v četrtek čaka uvodna tekma evropskega prvenstva.
Fotografija: Aleksander Sekulić. FOTO: Jože Suhadolnik/delo
Aleksander Sekulić. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Slovenski košarkarji bodo danes zvečer odpotovali v Katovice, kjer jih v četrtek čaka uvodna tekma evropskega prvenstva. Selektor Aleksander Sekulić je pred odhodom dejal, da bo zaščitni znak slovenske reprezentance brezkompromisna borbenost in da bo Slovenija za razliko od prejšnjih tekmovanj tokrat napadala iz ozadja.

Druženja z mediji so se poleg selektorja udeležili še najizkušenejši v izbrani vrsti Edo Murić, najmlajši Mark Padjen in športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić. Vsi so bili enotni, da Slovenija v pripravah ni pokazala pravega obraza in da bo na evropskem prvenstvu zagotovo prikazala boljše igre.

Predvsem Edo Murić je zelo odkrito povedal, kako težko je bilo slovenskim igralcem po visokem porazu na zadnji prijateljski tekmi proti Srbiji. »Vsi smo se počutili zelo slabo, saj smo se zavedali, da nismo dali vsega od sebe. Ljudje v Sloveniji si zagotovo ne zaslužijo gledati takšne igre, kot smo jo prikazali v Beogradu. Upam, da je bila ta klofuta ob pravem času in da bomo na evropskem prvenstvu pokazali naš pravi obraz.«

Slovenija bo v Katovicah odigrala pet tekem. Prvo v četrtek ob 20.30 proti Poljski, nato pa v soboto s Francijo, v nedeljo proti Belgiji, po dnevu premora pa še z Islandijo in Izraelom. V osmino finala v Rigo se bodo uvrstile prve štiri ekipe. Skupina D se bo križala s skupino C, v kateri so Grčija, Italija, Španija, BiH, Gruzija in Ciper.

»Obljubljam, da bomo že na prvi tekmi proti Poljski pokazali, da imamo veliko in borbeno srce. Na vsaki tekmi moramo dati vse od sebe, saj lahko le tako pridemo daleč. Letošnje evropsko prvenstvo bo sila izenačeno, resda je Srbija glavni favorit, a ostale reprezentance smo si zelo blizu. V izločilnih bojih bo vse mogoče. Naš cilj na prvenstvu bi težko določil z uvrstitvijo, vsi želimo, da ko bo tekmovanja enkrat konec, si lahko pogledamo v oči in rečemo, da smo dali od sebe maksimum in naredili vse, kar je bilo v naši moči.«

Incident na tekmi Srbija – Slovenija: slovenski Rocky razkril, kaj se je zgodilo

Tudi selektor Aleksander Sekulić se je izognil konkretnim ciljem. »Za nami so zanimive in naporne priprave. Fizično smo dobro pripravljeni. Gremo tekmo po tekmo, zdaj je za nas najpomembnejša prva proti Poljski. Na tem prvenstvu nismo v vlogi glavnih favoritov, zato bomo napadali iz ozadja. Igrati bomo morali zelo zbrano, naš zaščitni znak pa mora biti brezkompromisna borbenost,« je dejal Sekulić.

Saša Dončić je spregovoril o odsotnostih Josha Neboja in Vlatka Čančarja, ki sta osiromašila izbrano vrsto. Kot je povedal, ga je razočaral predvsem odnos Neboja, ki je celo sezono trdil, da bo prišel v reprezentanco, v zadnjem trenutku pa je na željo kluba iz Milana odpovedal udeležbo. »Korektno bi bilo, da nas o tem obvesti aprila ali maja, da imamo čas za novo okrepitev, ne pa nekaj dni pred začetkom priprav. Če Nebo nima želje igrati za Slovenijo, ne vem, zakaj bi imel slovensko državljanstvo,« je dejal Saša Dončić.

 

 

