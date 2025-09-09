Sekulić bo imel proti Nemčiji na voljo le 11 košarkarjev

Slovenska košarkarska reprezentanca se intenzivno pripravlja na sredin četrtfinalni obračun evropskega prvenstva proti Nemčiji. Selektor Aleksander Sekulić ne bo mogel računati na Marka Padjena, ki si je poškodoval koleno in bo potreboval nekaj dni mirovanja, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije (KZS).

Četrtfinala v Rigi se bodo začela danes s tekmama Turčija - Poljska in Litva - Grčija, nadaljevala pa v sredo najprej z obračunom Finska - Gruzija in zvečer ob 20. uri s Slovenija - Nemčija.

V ponedeljek so trening v dvorani opravili le Leon Stergar, Luka Ščuka, Robert Jurković in Mark Padjen. Ostali so se potili v fitnesu. Danes je reprezentanca opravila video analize, zvečer pa jo čaka trening v dvorani olimpijskega centra.

Reprezentančna fizioterapevtska in zdravniška služba sta v minulih dneh pri igralcih uspešno oskrbeli vse posledice napornega ritma tekem evropskega prvenstva. Kljub temu bo imel selektor Aleksander Sekulić proti Nemčiji na voljo le 11 košarkarjev.