Še vedno mu grozijo s smrtjo

Prvi profesionalni nogometaš na svetu, ki je odkrito istospolno usmerjen, ​Josh Cavallo, pravi, da še danes, več kot tri leta po razkritju, vsak dan dobiva grožnje s smrtjo. Kljub temu je ponosen nase in na svojo vlogo vzornika za skupnost LGBTQ+ v nogometu. V pogovoru za podkast FIFPRO's Footballers Unfiltered, v katerem je gostoval ob nekdanjem angleškem vratarju Joeju Hartu, je odkrito spregovoril o izzivih, s katerimi se še vedno srečuje.

»Nogomet je še vedno zelo toksično okolje za odkrito gejevske igralce. Tega ne zmore vsakdo zlahka prenesti,« je dejal 25-letni vezist avstralskega kluba Adelaide United. Po njegovih besedah je nogomet še zelo daleč od pravega sprejemanja, kljub nekaterim pozitivnim premikom. »Ko stopim na igrišče, se poškodujem ali kar koli drugega, vedno vse povezujejo z mojo spolno usmerjenostjo,« je še dodal.

Ostaja pozitiven

A kljub temu ostaja pozitiven, saj ve, da njegova zgodba pomaga drugim: »Ko hodim po mestu, me mladi ustavljajo in mi povedo, da sem jim dal pogum, da se razkrijejo. To je neverjeten občutek.« Klub mu je izrazil podporo in poudaril, da bo še naprej spodbujal projekte za večjo inkluzivnost v nogometu. »Stojimo ob Joshu in ga podpiramo tako na igrišču kot zunaj njega. Še naprej se bomo borili za vključujoč nogomet, kjer je vsakdo lahko to, kar je,« so zapisali v izjavi za javnost.

Cavallo priznava, da nogometna kultura napreduje, a se zaveda, da bo trajalo dolgo, preden bo šport resnično odprt za vse. »Nogomet mora postati prostor, kjer lahko vsak igra brez strahu pred sovraštvom. Do takrat pa nas čaka še veliko izzivov,« je sklenil. Kljub težavam ostaja optimist: »Vsak večer, ko grem spat, sem srečen, da sem jaz – Josh Cavallo, nogometaš in odkriti homoseksualec. In na to sem ponosen.«