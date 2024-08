Se neverjetna Simone Biles še ne bo poslovila? Mika jo Los Angeles

Ameriška gimnastična superzvezdnica Simone Biles je v sobotnem tretjem pariškem nastopu z zmago na preskoku osvojila še tretjo zlato olimpijsko medaljo teh iger. S tem je števec zlatih olimpijskih medalj pomaknila na sedem, ljubitelje gimnastike pa je bolj razveselilo dejstvo, da 27-letna telovadka razmišlja o še enih olimpijskih igrah.

Biles je dejala, da se morda res »stara«, vendar jo mika, da bi pri 31 letih tekmovala na še enih olimpijskih igrah, leta 2028 na domačih v Los Angelesu.

Potem ko je v finalu preskoka z novo prvino z imenom biles II zanesljivo slavila zmago pred Brazilko Rebeco Andrade, s katero sta na mestih številka 1 in 2 stali že v mnogoboju, je novinarje presenetila z izjavo, da še ni prečrtala losangeleških iger.

»Je to moj zadnji skok na preskoku? Najbrž, tega sem zdaj res dobro osvojila,« je dejala Biles po zmagi z novo prvino, ki je uradno ime biles II dobila ob njeni dobri izvedbi šele na pariških igrah.

»Vendar pa: nikoli ne reci nikoli. Naslednje olimpijske igre so doma, tako da res ne vem, morda me zamika nastop pred domačimi navijači. Nikoli ne veš, ampak res se staram,« je dejala s širokim nasmehom.

Deset olimpijskih odličij

Teksašanka ima zdaj sedem zlatih olimpijskih kolajn, skupno deset. Štiri zlate je osvojila na igrah leta 2016 v Rio de Janeiru, nato pa je na igrah v Tokiu pred tremi leti zaradi psiholoških težav predčasno končala nastope in se kot prva favoritinja umaknila s tekmovanja.

»Mislim, da sva obe še vedno malo travmatizirani zaradi Tokia,« je dejala Biles, ki je sedela poleg rojakinje Jade Carey, ki je na preskoku osvojila bron.

»A vsa ta leta sem veliko truda in dela vložila v dobro psihološko pripravo in lahko rečem, da se je izplačalo. Zelo sem navdušena, da sem v Parizu spet na zmagovitem odru.«

Rebeca Andrade, Simone Biles (gold) in Jade Carey. FOTO: Gabriel Bouys Afp

V Parizu je Biles zdaj osvojila zlato z ekipo, v mnogoboju in na preskoku, tej zbirki pa bi lahko dodala še dve zlati kolajni na gredi in parterju. Le na dvovišinski bradlji se ni uvrstila v finale najboljše osmerice.

Zdaj je razkrila, da so bili negativni komentarji javnosti po Tokiu »boleči do neke točke«. »Bolijo, vendar sem še vedno na terapiji in delam na tem, da se prepričam, da je moje duševno zdravje v redu. Vendar pa so (kritiki, op. STA) zdaj res tiho, tako da je to kar malo čudno,« se je smejala Biles.

»Olimpijske igre tako močno izčrpajo vsakega športnika, to je več dni tekmovanja, tako da moraš imeti dobro pod nadzorom tako duševno kot fizično zdravje. Dokler mi to uspeva, je super. In za zdaj se počutim dobro,« je dejala.

Z drugega planeta

Branilka naslova na preskoku iz Tokia Rebeca Andrade je v Parizu prav tako osvojila tretjo kolajno, poleg srebrne na preskoku ima še srebro v mnogoboju in bron z ekipo.

»Simone je z drugega sveta, vendar se ves čas trudim izboljšati in se razvijati na najboljši možen način. To, da jo lahko spremljam, kako izvaja neverjetno gimnastiko, je spodbuda za nas vse, da damo tudi mi vse od sebe,« je o ameriški tekmici dejala 25-letna Brazilka.

Biles je brez dvoma najuspešnejša v zgodovini športne gimnastike, saj ima skupno 40 medalj z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev, od tega 30 zlatih.