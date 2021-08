Še en olimpijski rekord

113 odstotkov več gledalcev je uporabljalo platformo neo.

Telekom Slovenije, dolgoletni partner Olimpijskega komiteja Slovenije in znani podpornik slovenskih športnikov, je v času olimpijskih iger dosegal rekordne količine podatkovnega prometa v svojem mobilnem omrežju in rekordno število gledalcev na spletu, saj so mnogi uporabniki igre v Tokiu spremljali tudi na dopustu, tako doma kot v tujini. Telekomovo omrežje je med igrami preneslo do 80 odstotkov več mobilnih podatkov kot v enakem obdobju pred tem.Telekom je že v času epidemije koronavirusa dosegal rekordne podatkovne prenose zaradi šolanja na daljavo in dela od doma, med olimpijskimi igrami pa je dosegel nov rekord v mobilnih podatkovnih prenosih. V času rekordne obiskanosti je število ogledov spletne in mobilne aplikacije neo zraslo za kar 113 odstotkov. Najbolj gledani program na platformi neo je bil seveda drugi program nacionalne televizije, v povprečju pa so gledalci nea olimpijske vsebine spremljali 261 minut.Največji operater je med olimpijskimi igrami nadgradil tudi ponudbo športnih vsebin, pri čemer je za vse uporabnike odprl sedem dodatnih programov Eurosporta, pri olimpijskih disciplinah, kjer so nastopali slovenski športniki, pa je bil pripravljen tudi sproten in hiter pregled vseh vrhuncev.