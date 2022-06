100 supov na Ljubljanici: se bomo v prestolnici spet kopali?

Pokoronski čas je prinesel tudi vrnitev tradicionalne akcije 100 supov na Ljubljanici, s katero Merkur Zavarovalnica, Hitradio Antena in suparji, zbrani pod praporom Bananaway, širijo zavest o ekološkem obnašanju. Dogodek je bil tudi vrhunec vseslovenske akcije Supanje z namenom – #SUPportCleanWaters, v sklopu katere suparji čistijo bregove slovenskih jezer, rek in morja, opozarjajo na pomen varovanja čistih voda, letos pa so sporočilo akcije še nadgradili.

Mega sup tokrat ni bil potreben za prevoz velikih odpadkov, zabava na njem pa je bila vseeno mega.

»Veseli nas, da smo tokrat nabrali manj smeti kot pretekla leta, in mogoče bomo čez nekaj let res lahko v Ljubljanici sproščeno plavali, kot napoveduje župan. A pobiranje odpadkov je kot gašenje ostankov požara. Strah pred tem, da bi kaj zamudili, hitra moda na vseh področjih, tiktok trendi in podobno usmerjajo v nepremišljeno potrošništvo, ki smeti planet in ustvarja klimatsko krizo. Morali bomo spremeniti svoje potrošniške navade, sicer se ne bo spremenilo nič,« pravi Špela Zupanc iz Bananawaya.

Udeleženci akcije in obiskovalci Špice so ob rekreaciji in druženju lahko letos raziskovali tudi ponudbo ekološke tržnice, zamudnike pa pozivajo, da se jim pridružite na naslednjih ekoloških spustih.