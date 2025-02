Saša Dončić prišel gledat sina, nato pa je imel prav posebno srečanje (VIDEO)

Saša Dončić večkrat pride podpret svojega sina na tekme lige NBA. Manjkal ni niti na današnji tekmi v Los Angelesu, na kateri so Lakersi igrali proti ekipi Dallas Mavericks. Tudi on je zaradi Luke postal zelo prepoznaven onkraj luže. Seveda ga pozna tudi Mark Cuban, ki je bil pred časom večinski lastnik Mavericksov. Kot je razvidno iz posnetka, ki ga je objavil pisec in podkaster Ben Golliver, je Cuban na današnji tekmi prišel pozdravit Sašo. Sodeč po videu, sta po odmevni menjavi igralcev Saša in Cuban ostala v zelo dobrih odnosih.

V videu lahko vidimo, kako Cuban pride do Saše, se z njim prijateljsko rokuje, objame in pokramlja.

Vprašanje, ali bi do menjave Luke Dončića v nov klub prišlo, če bi bil večinski lastnik Mavericksov še vedno Cuban. Znano je, da je Cuban velik Dončićev navijač. Zaradi njega je pred časom prišel tudi v Slovenijo. Takrat je slovenski as podpisal večletno pogodbo z ekipo iz Teksasa. V Ljubljano je takrat prišel tudi Nico Harrison, mož, ki je poskrbel, da je prišlo do menjave igralcev Dallasa in Los Angelesa.