Nekoč, pred skoraj kakšnega pol stoletja, se je zapisalo poročevalcu s hokejske tekme iz dvorane Podmežakla: »Navijače se je slišalo z Jesenic celo na Slovenski Javornik, in ko je veter povlekel bolj močno, tudi na Potoke in Žirovnico.« Tako so nekoč Jeseničani navijali za svoje ledene heroje. Danes je le dober streljaj od dvorane poseben kraj, kjer se začuti duh dvorane Podmežakla, ki je nekoč bil, in ga danes, žal, ni več. Teja Pretnar vodi lokal po smrti očeta Cveta. »Oče je pred 29 leti odprl skromen lokal, polovico manjši je bil, kot je danes,« pove Teja Pretnar...