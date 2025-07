Sabalenka rada oponaša Đokovića

Sedem let je naokrog od zadnje lovorike nemške teniške igralke v Wimbledonu. Takrat, v julijski soboti 2018, se je zmage veselila Angelique Kerber. Po njenem umiku s teniških igrišč Nemčija med dekleti še zdaleč ni imela takšne igralke, zdaj o podvigu sanja 37-letna Laura Siegemund. Kar presenetljivo se je uvrstila v četrtfinale, njen drugi doslej na turnirjih za grand slam. Pred njo pa je najvišja možna ovira – Arina Sabalenka.

Tudi bolj površni spremljevalci teniškega utripa dobro vedo, da Belorusinja prav veliko podpore v zadnjih letih po svetu ni uživala. Tako kot tudi drugi športniki iz Belorusije ter predvsem Rusije, seveda zaradi ruskega vojaškega vdora v Ukrajino. Toda omenjeni športni zvezdnici – izvirno iz Minska, zdaj pa z bivališčem na Floridi – nihče ni mogel oporekati izjemnega teniškega znanja in posledično sposobnosti za napad na vrh lestvice WTA. Zdaj je na njem že dolgo, njena nedeljska predstava v Wimbledonu z Belgijko Elise Mertens – 6:4, 7:6 (4) – je tako navdušila navzoče, da so ji še dolgo po koncu huronsko ploskali. »Danes pa sem vas dobila na svojo stran, kajne?« se je zahvalila občinstvu in globoko vzdihnila ob namigu moderatorja, češ da je zdaj pa že napočil čas tudi za wimbledonsko lovoriko ...

Oponašala ga je z nekaterimi udarci

Ta odlična igralka in zdaj prav prepričljivo št. 1 svetovnega tenisa ima namreč v svoji zbirki tri naslove zmagovalke na turnirjih za grand slam, tega najbolj prestižnega in prepoznavnega pa še ni osvojila. Ob šaljivi opazki prijatelja Novaka Đokovića, kako ga oponaša z nekaterimi udarci, pa mu je jasno dejala: »Vedno se je lepo učiti od uspešnih.«

Danes ob 14.30 se bo 27-letnica pomerila z deset let starejšo Lauro Siegemund. Za Nemko iz okolice Stuttgarta bo to drugi četrtfinale doslej na turnirjih grand slama, trenutno je na 105. mestu svetovne lestvice, v preteklosti je vidnejše izide dosegala med dvojicami.

In zahtevni nemški športni javnosti je bila glede na pomanjkanje tistih najbolj cenjenih lovorik bolj zanimiva po utripu ob igrišču kot pa na njem. Tako je pozornost privabljal podatek iz otroških let, ko je zaradi očetovih službenih obveznosti najprej odraščala v Rijadu (Savdska Arabija), nato pa še v indonezijski metropoli Džakarti. Pozneje se je družina vrnila v domači Baden-Württemberg, najbogatejšo nemško zvezno deželo, kjer je uživala v trenutkih s teniškim loparjem v roki, obenem je bila vestna ob knjigi, tako da je na univerzi v Hagnu (Porurje) končala študij psihologije.

Še vedno vztraja v ostri teniški konkurenci, dela pa po navodilih trenerja in obenem fanta Antonia Zucce, Italijana s Sardinije. In očitno še ni za pokoj. Res pa je, da je med vsemi letošnjimi wimbledonskimi četrtfinalistkami najstarejša.