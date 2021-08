S peko vola počastili Pogija (FOTO in VIDEO)

Slo., Komenda, 13.8.2021, sprejem Tadeja Pogačarje v Komendi, foto:Dejan Javornik FOTO: Foto:dejan Javornik

Raje domov kot v Španijo

Rumenda oziroma kot so domačini zaradi neverjetnih uspehov tamkajšnjega domačina, mladega kolesarjapoimenovali Komendo, je spet na nogah. A tokrat ne za to, ker bi se Pogačar boril za prvo mesto na eni od svetovnih dirk, ampak ker jim je prišel osebno pokazat svoj najnovejši življenjski dosežek - bronasto medaljo iz olimpijskih iger v Tokiu, ki je sicer tudi prva olimpijska kolajna za slovensko kolesarstvo. Z njimi se je hkrati veselil tudi že druge zmage na kolesarski dirki vseh dirk Tour de France. »Na Tadeja smo vsi zelo ponosni. Seveda ima v Komendi zelo veliko podpornikov«" nam je povedal prvi Pogačarjev trener. O, kot ne samo Komendčani ampak tudi preostali prebivalci Slovenije še kličejo tega enkratnega kolesarja, tako zna najti res le lepe besede.V kolesarsko društvo Rog Ljubljana je Pogačar prišel pri devetih letih in prav pod taktirko našega sogovornika se je hitro naučil dirkanja s kolesom. A da bo že čez nekaj let kar dvakrat slavil na eni najbolj znanih svetovnih dirk, pa da bo še osvojil olimpijsko medaljo, si takrat še predstavljal ni. Vsega tega seveda ne bi bilo, če Pogi, kot razloži Koncilija, ob velikem talentu ne bi v vse skupaj vložil še ogromno truda in vztrajnosti, hkrati pa se tudi znal upreti skušnjavam oziroma negativnim posledicam velike slave in denarja.Vse to, kot že rečeno, znajo zelo dobro ceniti njegovi navijači, ki prihajajo tako iz njegove ožje in širše družine kot tudi njegovi prijatelji, znanci in tisti, ki ga le bežno poznajo. To je lahko Pogi občutil tudi sam, ko se je ob velikem zabavnem programu zapeljal po Komendi in seveda zaokrožil po že znamenitem rumenem rondoju v samem središču kraja. Še bolj zabavno je bilo nato na Hipodromu Komenda, kjer so domačini svojemu sokrajanu pripravili res lep in topel sprejem. Pa ne samo to. Vse njegove uspehe so počastili z peko vola, kar si po starih običajih ne zasluži prav vsak občan. Vola se namreč peče le ob res velikih dogodkih, kar tako enkratni in odmevni uspehi mladega Komendačana zagotovo so. S prihodom v svoj domači kraj je Pogačar tudi pokazal, kako zelo mu pomeni, da si vzame čas za svoje najbližje. Prav jutri se začenja dirka po Španiji. Pogačar se bo po počitku v Sloveniji najprej podal na enodnevno dirko po Bretanji (29. 8.) v Plouay. Cilji v zadnjem delu sezone pa bodo podrejeni predvsem nastopom na evropskem in svetovnem prvenstvu ter jesenskim italijanskim klasikam.Slovenski kolesar je sicer že četrtič v zadnjih treh letih podaljšal pogodbo z ekipo UAE. Z zadnjo je ekipi iz Združenih arabskih emiratov obljubil zvestobo vse do konca sezone 2027 in bržkone postal najbolje plačani kolesar na svetu. »S Pogačarjem smo podpisali najdaljšo pogodbo v poklicnem kolesarstvu,« so se konec julija po poročanju Dela pohvalili v vodstvu ekipe UAE. Kot je to običajno v tem športu, številk na dogovoru niso razkrili. Že po prejšnji, ki je veljala do leta 2026, je Pogačar prejemal okoli pet milijonov evrov na sezono, njegov agentpa je razkril, da bo 22-letnemu šampionu s Klanca pri Komendi po drugi zaporedni zmagi na Touru tržna vrednost zrasla za okoli 30 odstotkov.