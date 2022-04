S katerim e-kolesom boste to pomlad uživali ob odkrivanju novih kotičkov?

Lepo se je odpraviti na izlet in občudovati naravo, pa naj bo to peš ali s kolesom. Za tiste, ki želijo še več, priporočamo izlet z električnim kolesom! Zakaj? Z e-kolesom se lahko odpravite na daljše kolesarske ture, dolge tudi 100 km. Pri vožnji vam potrebno pomoč ponuja motor, katerega stopnjo pomoči uravnavate s prikazovalnikom na krmilu kolesa. Pri vožnji v klanec ali po težjem terenu uporabite višjo stopnjo pomoči motorja, pri vožnji po ravnini pa manjšo. Poleg tega, da je vožnja lahkotnejša in še bolj zabavna, zraven poskrbite tudi za svoje zdravje in pripomorete k varovanju narave.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je ELPEC eBikes