Rubiales mora zaradi prisilnega poljuba nogometašice plačati 10.800 evrov kazni

Špansko sodišče je nekdanjega predsednika španske nogometne zveze Luisa Rubialesa spoznalo krivega spolnega napada zaradi prisilnega poljuba nogometašice Jenni Hermoso, za kar mu je naložilo globo 10.800 evrov. Rubiales se Hermoso tudi ne sme približati na manj kot 200 metrov v obdobju enega leta. Sodišče ga je sicer oprostilo obtožbe prisile, torej pritiskov na Hermoso, da škandala ne bi prijavila.

Do incidenta je prišlo avgusta 2023, ko je Rubiales med podelitvijo medalj po finalu ženskega svetovnega prvenstva brez privolitve poljubil Hermoso. Nogometašica je na sodišču izjavila, da se je počutila »razvrednoteno in nespoštovano«, medtem ko je Rubiales vztrajal, da je bil poljub sporazumen. Dogodek je sprožil mednarodno ogorčenje in v Španiji spodbudil gibanje za enakopravnost žensk v športu, imenovano #SeAcabo (»konec je«).

FOTO: Hannah Mckay Reuters

Soobtoženi, med njimi nekdanji selektor Jorge Vilda, so bili oproščeni obtožb o pritiskih na Hermoso.

Sodba še ni pravnomočna, Rubiales pa se že sooča tudi s korupcijsko afero glede selitve španskega superpokala v Savdsko Arabijo.