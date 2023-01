Ronaldo se je naselil v svojem prvem savdskem domu: pokukajte v njegovo razkošno stanovanje, ima 17 sob

Le nekaj dni po podpisu za savdski Al-Nassr je portugalskega nogometaša Cristiana Ronalda in njegovo družino v novi domovini čakala kraljevska dobrodošlica, poroča MailOnline. Portugalski napadalec je s selitvijo v Savdsko Arabijo prejšnji teden postal še bogatejši.

Domovanje nekdanjega zvezdnika Manchester Uniteda, ki je za Al-Nassr iz Saudi Pro League podpisal pogodbo v vrednosti več kot 450 milijonov evrov, se nahaja v eni najvišjih stavb v državi, Kingdom Tower in je eden najboljših apartmajev, ki jih lahko ponudi Riad.

Ogromna suita Kingdom je rezervirana za en mesec in je ena najboljših v stavbi, ki ima 99 nadstropij. Njegovo stanovanje obsega dve nadstropji in ima 17 sob, v katerih živijo njegova družina, prijatelji in varnostniki.

Cena hotelskega apartmaja sploh ni navedena na spletni strani hotela in ga je treba rezervirati zasebno, tako kot sosednji Royal Apartment. Manjši predsedniški apartma pa je možno rezervirati prek spleta, nočitev pa stane neverjetnih 3.700 evrov. Ocenjuje se, da bo hotelski račun za Ronalda in njegovo spremstvo presegel 280 tisoč evrov, ko se bo odjavil in našel stalni dom za svojo partnerko Gerogino Rodrigiuez in njunih pet otrok.