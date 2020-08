Rokometna ekipa prekinila priprave, test na koronavirus pozitiven

O pozitivnem testu poročajo s priprav ene izmed najboljših rokometnih ekip v Evropi. Budućnost iz Črne gore je v sredo prekinila priprave v Kolašinu, potem ko jih je začela pred dnevi. Razlog pa, da je eni izmed igralk med pripravami test na koronavirus pokazal okužbo.



Ekipa se je vrnila v Podgorico, kjer mora dva tedna ostati v samoizolaciji.



Dejstvo je, da je mnogo športnih ekip v zadnjih dveh tednih začelo priprave na novo sezono. Igralci in igralke so prišli z dopustov z različnih koncev Evrope. Skupni treningi več kot 20 ljudi pa lahko pomenijo hitro širjenje okužbe.



V Sloveniji so priprave večinoma začeli vsi rokometni klubi, tudi prvaka Celje Pivovarna Laško in Krim Mercator.