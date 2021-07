Rogliču čestital tudi prvak formule ena: Magično

Epski uspeh Primoža je opazil tudi Fernando Alonso. FOTO: Instagram/primož Roglič

Verjetno ga ni Slovenca, ki danes ne bi slavil zlate olimpijske medalje, ki si jo je Primož Roglič prikolesaril dopoldne po slovenskem času v Tokiu. A »vesoljska« predstava našega šampiona odmeva tudi zunaj meja Slovenije. Primožu so se poklonili tudi številni tuji zvezdniki.Rogla je na bil po osvojitvi olimpijskega naslova skromen kot vedno, Slovence pa je dvignil v višave. Na instagramu je objavil fotografijo, na kateri je z zobmi preizkusil žlahtnost svoje medalje, ob fotografiji pa je zapisal: Don't stop believing oz. Nikoli ne nehaj verjeti. Dodal je še, da je medalja namenjena za L in L. Verjetno ne bomo zelo zgrešili, če domnevamo, da gre za inicialkai njegove partnerke Lore Klinc in njunega sinčka Leva.Ob Primoževi objavi nasmeha, ki mu ga od srca privošči cela Slovenija, pa so se zvrstile številne čestitke. Slovenska smučarska skakalkaje Primožu namenila tri emotikone ploskajočih dlani,je kolesarja označil za najbolj krasnega človeka, radijkase mu je globoko priklonila. Smučarje Primožu napisal, da je legenda in se poklonil olimpijskemu zmagovalcu.Kolesarska kolega, Španecin Britanecsta se mu prav tako poklonila s komentarjem, polsjski smučarski skakalecje čestital šampionu, Primožu pa na instagramu očitno sledi tudi Španec. Dvkratni prvak formule ena (v letih 2005 in 2006) je preposto zapisal: Magično.