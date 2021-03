Roglič na start napet kot puška

Primož Roglič je sezono 2020 končal z zmago na Vuelti in kot najboljši na jakostni lestvici Svetovne kolesarske zveze (UCI). Vsega skupaj je slavil 12 zmag, med njimi na dirki Liege–Bastogne–Liege tudi zgodovinsko prvo slovensko na enem od petih kolesarskih spomenikov. Kolesarski novinarji z vsega sveta so mu podelili prestižno zlato kolo, slovenski športni novinarji so ga drugič zapored razglasili za športnika leta. Kljub temu ima Rogla še nekaj neporavnanih računov s prvim koronskim letom.

Mednje ne nazadnje sodi tudi njegova prva dirka v novi sezoni. V nedeljo bo prvič v karieri štartal na enotedenski dirki Pariz–Nica, ki bi morala biti njegova uvodna preizkušnja že lani, vendar je z že pripravljenimi kovčki prejel sporočilo, da njegova ekipa Jumbo Visma odpoveduje udeležbo. Močno okrnjena karavana nato ni prispela do Nice, dirko so zaradi slabega epidemiološkega položaja v Franciji prekinili en dan prej in za zmagovalca razglasili Nemca Maximiliana Schachmanna (Bora Hansgrohe). Kolesarski svet se je tedaj ustavil za skoraj pet mesecev.



Ko so se kolesa poleti spet zavrtela, je Roglič začel svoj zmagoviti pohod, ki se je začel 21. junija na DP pod Krvavcem in končal 8. novembra v Madridu. Za Kisovčana bi bila sezona brezhibna, če se mu vmes ne bi zgodil 19. september, tista sobota, ko je po 11 dneh v rumeni majici proti Tadeju Pogačarju izgubil bitko za prvo slovensko zmago na Touru.



Roglič se je po tem pobral v svojem značilnem slogu, sezono končal zmagovito in tudi že snoval vrnitev na kraj zločina. »Moj letošnji program dirk je namenjen temu, da bom na Touru na vrhuncu forme, in tudi temu, da bom na štartu mentalno svež,« ob predstavitvi načrtov ekipe Jumbo Visma svojih ambicij ni skrival slovenski kapetan, ki bo takoj po dirki po Franciji poskušal odkljukati še en cilj, ki se mu je izmuznil lani. Boj za olimpijske kolajne v Tokiu. Sezona dvobojev s Pogačarjem Vendar ga do vrhuncev sezone loči še na tisoče prekolesarjenih kilometrov, naslednji bodo v Franciji, kjer bo prihodnji teden na cestah, ki jih dobro pozna s treningov v okolici domačega Monte Carla, prvi favorit. Priprave na novo sezono zanj sicer niso potekale povsem gladko. Januarski ekipni tabor Jumba Visme v Alicanteju je moral izpustiti, ker zaradi rizičnega stika z okuženim s koronavirusom tedaj ni smel potovati, so pa za njim zdaj tritedenske višinske priprave na Kanarskih otokih, po katerih je pričakovati, da bo sezono začel napet kot puška.



Kaj kmalu ga čakajo tudi prvi sezonski dvoboji s Pogačarjem, ki je vrhunsko pripravljenost že potrdil z zmago na dirki po ZAE. Marca bosta dirkala vzporedno (Roglič na Pariz–Nica, Pogačar na Tirreno–Adriatico), aprila pa se njun koledar združi na dirki po Baskiji in ardenskih klasikah. Maja bosta oba nastopila na kriteriju Dauphine, junija in julija bosta na papirju glavna tekmeca za zmago na Touru.



»Oba sta v letih, ko lahko prevladujeta, mogoče ne tako močno kot lani, ko sta dobila Tour in Vuelto, vsekakor pa bosta v svetovni špici, sezona bo zanimiva,« je svoja pričakovanja za dvoboje Roglič-Pogačar v novi sezoni razkril nekdanji slovenski profesionalec Primož Čerin. Miha Hočevar

