Roglič in Pogačar že na zasluženem počitku?

Naj se pravljica ne konča, si že lep čas govorijo slovenski kolesarski navdušenci, ki so v zadnjih dveh mesecih spremljali neslutene uspehe Tadeja Pogačarja (UAE) in Primoža Rogliča (Jumbo Visma). Nazadnje na najstarejši klasični dirki Liege–Bastogne–Liege, na kateri je Rogla slavil prvo slovensko zmago na enem od petih spomenikov, v vrhu pa se mu je ob tretjeuvrščenem Pogiju pridružil še četrtouvrščeni Matej Mohorič (Bahrain McLaren).



Vsaj za letos smo v nedeljo morda že videli vse, kar sta lahko ponudila Roglič in Pogačar. Prvi slovenski zmagovalec Toura je imel v načrtu še nastop na dirki po Flandriji (18. t. m.), a ne bo presenečenje, če ga bo odpovedal, naš prvi zmagovalec spomenika v Liegeu pa še ni rekel zadnje o morebitnem nastopu na Vuelti (od 20. t. m. do 8. novembra). Odločitev bo padla, potem ko bo Roglič po trimesečni odsotnosti preživel nekaj dni doma s svojima Loro in Levom.



Četudi naših asov letos ne bi videli več na startu, sta od 1. avgusta spisala zlato poglavje o slovenskem kolesarstvu in športu nasploh. Prvič je Slovenec nosil rumeno majico na Touru (Roglič), prvič jo je Slovenec osvojil v Parizu (Pogačar), dobili smo prvega zmagovalca spomenika v Liegeu (Roglič), prvič smo imeli na vrhu lestvice UCI dva kolesarja (1. Roglič, 2. Pogačar), prvič je Slovenija prevzela vodstvo v pokalu narodov … Lani so mejniki padali na Giru in Vuelti ter enodnevnih dirkah manj zvenečih imen, letos na Touru in največjih enodnevnih dirkah. Hauptman izzval, trije odgovorili Roglič in Pogačar sta bila prvovrstna plenilca zmag, 30-letni Kisovčan jih je slavil sedem, vse po koronski prekinitvi, 22-letni Komendčan devet, od tega štiri pred prekinitvijo in pet po njej. Arnaud Demare je z 10 zmagami prvi na lestvici, a le statistično, niti ene ni slavil na najvišji ravni. Podobno kot Slovenca sta po kakovosti izstopala le belgijska asa Remco Evenepoel, ki je bil pri devetih zmagah, ko je z grozljivim padcem na dirki po Lombardiji končal sezono, in Wout van Aert, ki je šestim pokoronskim zmagam dodal še dve srebrni kolajni na SP.



»To je za Slovence neverjetna sezona, zmaga v Liegeu pa nova krona, ki kaže, da so lahko naši kolesarji stanovitni vso sezono in da lahko zmagujejo tudi na velikih enodnevnih dirkah. Doslej sem prevelike apetite okoli reprezentance miril s trditvijo, da na takšnih dirkah še nismo zmagali. Tega ne bom mogel več govoriti, morda sem tudi nekoliko kriv za to. Fante sem izzval, da niso enodnevni kolesarji, v Liegeu pa so bili trije v prvi peterici,« je dejal selektor Andrej Hauptman.



»Da smo na nekaterih največjih dirkah gledali slovensko prvenstvo, je nekaj nepredstavljivega. Je potrditev dobrega dela in tega, da smo si na SP zaslužili št. 1 na spremljevalnem avtomobilu. Se lahko kaj takšnega ponovi? Pri napovedih sem bil vedno previden realist, od leta 2018 govorim, da bo slovenske dosežke težko ponoviti, a smo šli odtlej strmo navzgor. Letos so naši kolesarji dosegli že skoraj vse. Manjkata nam še mavrična majica na SP in kolajna na OI, ki bosta prej ali slej prišli. Da ju osvojiš, moraš biti vrhunski in imeti še kanček sreče,« se je Hauptman, tudi športni direktor pri Pogačarjevi ekipi UAE, ozrl k mejnikoma za sezono 2021. Srečo je treba izzvati, in če to kdo zna, sta to Roglič in Pogačar.