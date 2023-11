Robert Hrgota: Imamo dva zelo močna fanta

Robert Hrgota, glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih, ne odstopa od visokih ciljev. V 45. sezoni svetovnega pokala, nad katero so včeraj dvignili zastor v Ruki, želi s svojimi izbranci (vsaj) ponoviti izjemne uspehe iz prejšnje zime.

Kako ste zadovoljni s pripravljenostjo svojih varovancev?

»Menim, da smo lahko mirni. Veseli me, da Timi Zajc že vse poletje ohranja visoko raven skakanja, da je zelo dobro pripravljen in tudi motiviran. Želeni formi se vse bolj približuje tudi Anže Lanišek, tako da imamo dva zares zelo močna fanta, zaradi česar je tudi drugim lažje.«

Kako se sicer ozirate na poletno različico svetovnega pokala?

»Po naporni prejšnji sezoni, ki se je začela že na začetku novembra in končala šele aprila, smo si zastavili določene cilje, ki jih nismo podrejali tekmam za veliko nagrado. Seveda smo se poskušali na njih – kot tudi na evropskih igrah v Zakopanah – odrezati čim bolje, a dejstvo je, da so v našem športu zimski dosežki tisti, ki resnično štejejo. Minule mesece smo želeli kar najbolje izkoristiti za treninge in testiranje opreme.«

Kje vse ste bili na pripravah?

»Začeli smo v Planici, potem smo se namesto v Bischofshofen, kjer nismo mogli skakati, saj so zaprli napravo, odpravili v Ramsau. Bili smo tudi v Innsbrucku. Uvodne priprave na ledeni smučini smo opravili v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu, zatem pa smo se odpeljali še v Bischofshofen, tako da smo odkljukali vsa prizorišča novoletne turneje. Zadnje treninge smo imeli v Kranju in Planici.«

Ali ste imeli primerjavo z drugimi reprezentancami?

»V Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu so bili tudi Nemci z udarno ekipo, v Innsbrucku pa so v istem obdobju skakali tudi Poljaki. Več primerjave niti ne potrebujemo, občasno pa je dobro videti, kako skačejo drugi. To je dobrodošlo za samozavest ali brco v zadnjico.«

S čim bi bili zadovoljni za začetek?

»Morda bo slišati klišejsko, a želim si predvsem, da bi najboljše skoke s treningov ponovili tudi na tekmah. Vemo, kam spadajo, če jim to uspe. Upam tudi, da bodo fantje ohranili mirnost in da jih morebitne slabe vetrovne razmere, ki nemalokrat krojijo razplet preizkušenj v Ruki, ne bodo vrgle iz tira.«

Kakšni so vaši cilji za sezono?

»Za glavni cilj smo si zastavili ponovitev uspehov iz prejšnje zime, pri čemer jih bomo poskušali še nadgraditi. Vemo, da je bila minula sezona zelo, zelo uspešna. Potrudili se bomo, da se ji bomo – gledano rezultatsko – čim bolj približali ali celo še presegli.«

Kako ocenjujete moč tuje konkurence, bodo pri vrhu isti obrazi kot lani?

»Če sodim po poletju, lahko pričakujemo tudi nove, mlajše obraze. Zelo dobro je sicer deloval Daniel Tschofenig, tudi sicer je avstrijska ekipa videti zelo močna, potem bo treba spet resno računati z Norvežanom Halvorjem E. Granerudom, Japoncem Rjojujem Kobajašijem, Poljakom Dawidom Kubackim, nase je opozarjal tudi Nemec Philipp Raimund. Vsaka reprezentanca ima določenega posameznika, ki se bo lahko boril za najvišje uvrstitve. Upam, da bomo tudi mi ekipno močni.«