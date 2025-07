Resnična ljubezen Rogerja in Wimbledona

Wimbledon in Roger Federer – to je resnična ljubezen. Tako so zapisali v švicarskem tabloidu Blick, podobno razmišljanje je zaznati tudi v drugih medijih te alpske dežele kot tudi britanskega otoka. In čeprav so od tekmovalnega slovesa omenjenega teniškega velikana minila že domala tri leta, njegova priljubljenost, zlasti v Wimbledonu, ostaja na izjemni ravni. Pa četudi ga ne poznajo prav vsi redarji, zato se kdaj na vhodnih vratih zatakne. Švicar, doma iz Basla, mesta ob tromeji s Francijo ter z Nemčijo, je z 20 naslovi zmagovalca na turnirjih grand slama resda na večni lestvici za velikima tekmecema Novakom Đokovićem (24) in Rafaelom Nadalom (22), toda prav na najbolj prepoznavnem teniškem spektaklu je z 8 lovorikami rekorder (Đoković in Pete Sampras po 7). Toda ne gre zgolj za številke, temveč dejansko tisto ljubezen na prvi pogled med teniškim junakom in občinstvom na tribunah kultnega teniškega centra. Federerjevo gentlemansko obnašanje je od prvega dne omrežilo otoške tradicionaliste, pristop na igrišču s sanjsko natančnimi in izdelanimi potezami pa očaral poznavalce in tudi manj vnete ljubitelje tenisa.

Kot gledalec uživa v golfu, hokeju in rock koncertih.

Marsikomu se je zdelo kar nenavadno, toda tudi domači junaki, denimo Tim Henman, sploh pa Škot Andy Murray, niso uživali tako vznesene wimbledonske naklonjenosti kot osrednji zvezdnik teniške scene zadnjih dveh desetletij. Res pa je, da se je tudi on že znašel v godlji, ko je kot upokojeni šampion hotel vstopiti skozi enega od uradnih vhodov za povabljence.

Redar ga ni prepoznal

»Ko igraš v Wimbledonu, avtomatično postaneš član kluba. Ko pa sem hotel vstopiti skozi vrata glavnega igrišča, me redar zlepa ni spustil, češ da pri sebi nimam članske izkaznice. In ni pomagalo prepričevanje, da sem tu osvojil 8 lovorik ter da sem od prvega dne član ... Poslal me je na drugo stran stadiona, kjer se je v hipu prvi redar, ki me je videl, hotel fotografirati z menoj, naslednji pa mi ni mogel verjeti, da so mi na uradnem vhodu prižgali rdečo luč. Tako pač je,« je povedal Federer.

Sodeč po zadnjih podatkih je postal prvi športni milijarder, ki ne prihaja iz prostora ZDA. Pred njim, ki ima na računu 1,3 milijarde dolarjev, so bili na tej lestvici Michael Jordan (3,5 milijarde), LeBron James (1,5 milijarde) ter Tiger Woods (1,4 milijarde). Prepoznavnost vseh omenjenih in tako tudi vodilnega teniškega junaka je izjemna. Predvsem pa 43-letni Švicar za to skrbi z rednim pojavljanjem v javnosti bodisi ob velikih športnih dogodkih bodisi ob rock koncertih na prostem.