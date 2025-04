Rekreativno kolesarjenje: tudi kolesu moramo posvečati pozornost

Toplejši in sončni dnevi so na površje že privabili prve kolesarje, medtem ko so tisti bolj zagnani gonili že prej, predvsem ker je bila zima dokaj mila. A kot vsako prevozno sredstvo ima tudi kolo svoje potrebe po ustreznem vzdrževanju in servisiranju, kar mnogi spregledajo, na koncu pa se kolo po nepotrebnem uničuje in še stroški znajo poskočiti.

Pred zimskim spanjem je bilo tako zelo pomembno, da so podmazani vsi vitalni deli, zlasti veriga, ki jo med daljšim počitkom zaradi vlage kaj hitro lahko napade rja. Zdaj, pred novo sezono, pa naj bo na vrsti konkretnejši poseg oziroma pregled.

Pregled pri strokovnjaku

»Vsekakor svetujemo pregled in servis kolesa vsaj enkrat na leto pri izbranem strokovnjaku. Večkrat lahko namreč deluje povsem normalno, a se kljub temu povzroča dodatna škoda; kot denimo v primeru obrabljene in iztegnjene verige. V takšnem primeru pri kolesu med vožnjo in prestavljanju ne čutimo nobenih sprememb, se pa obrabljajo tako sprednji kot zadnji verižniki, kar seveda pomeni precej višji strošek servisa, kot bi bil v primerjavi s pravočasno zamenjavo same verige. Še posebno je veriga bolj obremenjena pri električnih kolesih, česar mnogi niti ne vedo, in to zanemarijo,« pravi Dejan Poženel - Puži iz kolesarskega centra A2U.

Dejan Poženel - Puži svetuje, naj pred nakupom vsak dobro premisli, za kakšne potrebe bo imel kolo.

Spet drugo poglavje so zavore. »Pri klasičnih zavorah z obrabljenimi in starimi oblogami uničujemo zavorno podlago na obročnikih, pri disk zavorah pa z obrabljenimi zavornimi ploščicami povzročamo večje pregrevanje ter nepravilno obrabo zavornih diskov. Pri električnih kolesih in kolesih z vzmetenjem je možnosti za dodatne nepotrebne stroške v primeru nerednega servisiranja še toliko več,« opozarja sogovornik.

Šele pri natančnejšem pregledu se lahko ugotovijo skrite napake.

Nakup iz druge roke

Ker je kolesarjenje v porastu, je kajpada več tudi nakupov iz druge roke. Na tak način se seveda ugodneje dobi želeno in primerno kolo, a je treba pri oglasih in trditvah »kolo je servisirano« biti nekoliko pazljiv. Redki so, ki ob prodaji rabljenega kolesa servisiranje dokažejo še z računom, zato to načeloma pade na kupca.

Ko kupite rabljeno kolo, je priporočljivo, da ga za varno uporabo pregleda izkušeno oko, sicer se lahko zgodi tudi kaj nepredvidljivega.

»Kot strokovnjaki za kolesarstvo vedno svetujemo, da kupec pred nakupom s prodajalcem doseže dogovor, da se kolo strokovno pregleda izkušen serviser. Predvsem kadar gre za boljša kolesa. Če kupec namreč strokovno ni dovolj dobro podkovan, bo nepremišljen nakup lahko precej obžaloval. Pri natančnejšem pregledu se namreč šele lahko ugotovijo skrite napake, izdela oceno stroška dela in komponent, ki so potrebne za zamenjavo,« pravi Poženel in doda še, naj se kompromisov ne sklepa niti pri velikosti koles, saj bomo napačno velikost lahko precej obžalovali.

Vloga dobrega prodajalca

In še nasvet strokovnjaka pri nakupu novega kolesa: »Za kupca je priporočljivo, da si že pred nakupom določi znesek, ki ga je pripravljen odšteti, in premisli, za kakšne namene bo uporabljal kolo, so to dnevni transferji po urejenih mestnih površinah, krajši do srednje dolgi izleti po asfaltnih in urejenih makadamskih površinah, izleti v naravo po makadamskih in urejenih gozdnih poteh, zahtevnejše gozdne poti in hribi, premagovanje daljših razdalj po asfaltnih površinah? To so pomembne informacije za prodajalca, da se zoži nabor ponudbe. Od tukaj dalje je predvsem pomembna vloga prodajalca, da zna dobro prisluhniti kupcu, in njegovo strokovno znanje, da bo znal izbrati najboljše glede na kupčeve potrebe in želje.«