Redki posnetki Schumija kmalu v javnosti

Dokumentarec o življenju in karieri sedemkratnega prvaka v formuli 1 Michaela Schumacherja je končan, javnost naj bi ga videla letos, ponudil pa naj bi tudi vpogled v življenje te legende Ferrarija tudi po njegovi hudi smučarski nesreči, v kateri je pred osmimi leti utrpel hude poškodbe glave.



Javnost Schumija (52) ni videla že vse od nesreče konec leta 2013 v francoskih Alpah, dokumentarec s preprostim naslovom Schumacher pa naj bi pokazal tudi redek vpogled v njegovo zdravstveno stanje po nesreči. Dokumentarec naj bi predvajali decembra lani, a je zaradi pandemije novega koronavirusa prišlo do zamud, po pisanju nemškega časopisa Express pa naj bi bil sedaj pripravljen.



Schumacjerjeva družina, ki sicer skrbno skriva njegovo zasebnost, je podprla dokumentarec in tudi priskrbela Schumacherjeve posnetke iz časa po nesreči. V dokumentarcu naj bi o svojem možu spregovorila tudi Corinna Schumacher, pa njegov oče Rolf (74) in sin Mick, ki bo letos debitiral v formuli 1 v moštvu Haas.



O zdravstvenem stanju Michaela se je zadnja leta samo ugibalo. Kot je razkril njegov šef pri Ferrariju in prijatelj Jean Todt, naj bi bilo zanj zelo dobro poskrbljeno, menda pa je tudi pri zavesti.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: