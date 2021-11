Razlagamo, kaj pomenijo Dončičevi dvojčki, trojčki in še četvorni dvojček

Luka Dončič je košarkaški virtuoz in ne samo igralec košarke. To vemo že vsi, to vedo tudi tisti, ki ne spremljajo redno košarke, vedno pa spremljajo športne novice in poročila. In prav v vseh športnih poročilih v naših medijih je vedno glavni zvezdnik Luka Dončič. Upajmo, da bo to še dolgo trajalo. Preberite na Polet.si