Razkrito zadnje sporočilo mlade odbojkarice: Napisala je samo eno besedo

Tragična smrt 18-letne Julie Ituma je pretresla odbojkarski svet.

Nesrečnica je padla skozi okno hotelske sobe, našli pa so jo v zgodnjih jutranjih urah pred hotelom v Istanbulu. Nekaj ​​ur pozneje so pricurljale prve podrobnosti in posnetek nadzorne kamere, na katerem je videti športnico, kako hodi po hodniku hotela, se usede in nasloni glavo na kolena.

Mnogi so na posnetku opazili, da se z nekom pogovarja po telefonu, policija pa je to potrdila. Dodajajo, da je približno 40 minut preživela na hodniku in se z nekom pogovarjala. To je bilo v času od 22.50 do 23.30, nato pa je vstopila v sobo, kjer je bila s soigralko Julijo Varela. Policistom je ta razkrila, da sta se pogovarjali do 1.30, nato pa je zaspala.

Ob tem so italijanski mediji objavili informacijo, da je Itumova sredi noči poslala sporočilo WhatsApp skupini, njene zadnje besede pa naj bi bile: »Zbogom.«