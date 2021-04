Šest poškodovanih: Gospodu nogometašu se je mudilo, v avtu sem imela 19-mesečno punčko

Huda prometna nesreča

Šokantni zapis

FOTO: Facebook

Mladi slovenski nogometni reprezentant in član vijoličastihje bil v soboto zvečer udeležen v prometni nesreči. Kot so za časnik Večer potrdili pri NK Maribor, Matko, strelec edinega zadetka slovenske reprezentance do 21 let na preteklem evropskem prvenstvu, naj ne bi bil huje poškodovan.Matko ni huje poškodovan, sta pa hude poškodbe v nesreči utrpeli dve osebi na zadnjih sedežih od skupno štirih v avtomobilu, ki se je okoli 19.30 prevrnil na cesti med Črnomljem in Metliko, piše Večer.V trčenju dveh osebnih vozil, do katerega je v soboto nekaj pred 19.30 prišlo na cesti Črnomelj–Vranoviči pri Črnomlju, je bilo poškodovanih šest oseb. Reševalci nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Črnomelj so dve osebi oskrbeli na kraju, štiri pa odpeljali v novomeško bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.Osebni vozili sta po trčenju zapeljali s cestišča, eno od vozil se je prevrnilo in pristalo na strehi. Poleg reševalcev so posredovali tudi tamkajšnji prostovoljni gasilci.Ti so s tehničnim posegom iz vozila rešili dve osebi in pomagali reševalcem pri oskrbi ter prenosu poškodovanih.Na spletni strani Radia Odeon, ki je včeraj prvi objavil novico o hudi nesreči, pa se je znašel tale zapis (objavljamo v izvirniku, op. p).»Upam da je z vsemi vse ok oz.z tistimi iz BMW-ja saj sem to grozo danes videla na lastne oči. Sem se peljala iz Črnomlja proti Vranovičih, ko me prvo prehiti audi in nato par sekund za tem še bmw in gospodiču nogometašu ni bilo dost oz.se je kljub vidnem ovinku pred sabo odloču še audi prehitevat in to z zelo veliko brzino in zaradi tega posledično bočno ruknu v audi in nato pa prizor, katerega človek vidi le v kakšnih filmih,« je zapisala očividka nesreče ter dodala, da je deset sekund prej trčil v njo, v avtu pa je imela 19-mesečno punčko.Pod tem zapisom je nekdo dodal, da pozna fante in da so nekateri hudo poškodovani.