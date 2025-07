Razkrita finančna plat zmage: poglejte, koliko je Pogačar zaslužil na Touru

Dan po koncu Toura, največje kolesarske dirke na svetu, so znane tudi finančne plati uspehov zmagovalca Tadeja Pogačarja in njegove ekipe UAE Team Emirates XRG. Po podatkih specializiranih kolesarskih spletnih strani procyclingstats in velo je Pogačar, zdaj štirikratni zmagovalec francoske pentlje, zaslužil skoraj 628.000 evrov. Natančneje 627.730, a kot so poudarili pri veloju, bo ta sredstva po tradiciji razdelil med člane svoje ekipe. Kako denarne nagrade delijo med posamezne člane, ali vključijo tudi podporno osebje ali samo sotekmovalce, je stvar dogovora v vsaki ekipi.

Po nenapisani tradiciji na Touru pa ta znesek, ki ga je s skupno zmago, štirimi osvojenimi etapami in še nekaj dosežki zbral Pogačar, razdelijo med vse, ki so zaslužni za uspeh na Touru, dodaja velo. Zmagovalec zase obdrži le osebne nagrade, kot so ročna ura ali podobno.

Pogačar je 500.000 evrov dobil za nagrado za končno zmago, vsaka od štirih etapnih zmag je bila vredna še 11.000 evrov, pikčasta majica za najboljšega hribolazca je dodala 25.000. Slovenski as je tako prispeval levji delež k seštevku svoje ekipe, kamor pa je nekaj dodal tudi Tim Wellens z etapno zmago, ob še nekaj drugih dosežkih, ki jih na Touru nagradijo tudi s finančnimi bonusi, pa se je končni seštevek pri ekipi UAE Team Emirates XRG ustavil pri natančno 701.280 evrih.

Konkurenca dobila manj

Precej daleč zadaj je ekipa Visma-Lease a Bike danskega zvezdnika Jonasa Vingegaarda s skupno 383.150 zasluženimi evri, Red Bull-BORA-hansgrohe s tretjim na Touru Nemcem Florianom Lipowitzem in drugim najboljšim Slovencem Primožem Rogličem je zbrala 190.490 evrov, več kot 100.000 pa sta dosegli še Picnic PostNL (124.430) in Lidl-Trek (103.770). Na zadnjem mestu je na letošnji izvedbi ekipa Cofidis s skromnim izkupičkom 15.510 evrov. Skupno so francoski prireditelji razdelili 2.299.300 evrov nagradnega sklada.

Na lestvici posameznikov, ki jo je predstavil procyclingstats, je vrstni red tistih z največjimi zaslužki zelo podoben vrstnemu redu v končnem seštevku dirke, vsaj pri vrhu. Pogačarju (627.730) in Vingegaardu (257.420) sledijo Lipowitz (133.830), Oscar Onley (97.370), Jonathan Milan (78.300) in Ben Healy (62.350). Zadnji, ki je zaslužil več kot 50.000 evrov, je Felix Gall (59.230). Roglič je na tej lestvici 22. s 16.770 evri, med prvo stoterico je še Matej Mohorič na 58. mestu s 3800 evri.