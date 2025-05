VIDEO: Lesk medalj je na koncu enak kot pri drugih športnikih

Lesk medalj je na koncu resda enak – a poti do njih so pogosto zelo različne. In prav v tem se skriva moč športa: da vsakemu ponudi priložnost za rast, odkrivanje lastnih meja in učenje življenjskih vrednot, kot so vztrajnost, disciplina, spoštovanje in srčnost.