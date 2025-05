Mia Krampl: "Ni me strah višine, bilo pa me je zelo strah padanja."

Zanimivo, da to reče Mia Krampl, vrhunska športna plezalka, ki se je dvakrat kvalificirala za olimpijske igre. Črnolaska navdušuje z zanimivimi plezalnimi gibi in odprtimi prijateljskimi gestami. Sem to, kar sem, pravi. Ni sledilka drugim, ampak sledi samo svojemu srcu: vsaka njena tetovaža nosi osebno sporočilo, v prostem času pa rada zajaha motor ali obuje petke.

Z vse večjo priljubljenostjo športnega plezanja vse več ljudi pozna tudi Mio. »Včasih sem občutila pritisk, da se moram dokazovati in dosegati rezultate – za druge. A v svoji glavi sem to predelala. Zdaj ta pritisk prihaja od znotraj. Sama sebi nalagam veliko.«

