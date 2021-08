Prvi zvezdnik poslal Sloveniji in vesoljnemu svetu sporočilo z eno besedo

​Tukaj pa si lahko ogledate foto zgodbo s polfinalne tekme:

Slovenija vs. Francija, polfinale olimpijskih iger v Tokiu. FOTO: Brian Snyder Reuters

, ki je motor slovenske košarkarske reprezentance na olimpijskih igrah v Tokiu, ni mogel skriti razočaranja po porau na polfinalni tekmi proti Francozom . Zavil se je v svojo brisačo, nekaj časa sedel povsem sam, nato pa odšel z igrišča skrit za brisačo. Solze žalosti in jeze. Bentil je tudi nad sodniki, a se po nekaj desetih minutah nekoliko umiril. Slabi dve uri po tekmi pa na Instagramu povedal vse, kar si misli in poslal sporočilo Sloveniji ter vesoljnemu svetu. Zapisal je: »Team.« Ekipa - temu dodal slovenske zastave in srčke. Tako je sporočil, kaj je najpomembnejše. Slovenska ekipa!Ta se ne bo predala, v soboto ob 13. uri po slovenskem času jo čaka obračun za bron z Avstralijo. Novinarjem v Tokiu je dejal takole: »Vsak je dal vse od sebe. Ponosen sem na vse. Ne samo igralce, ampak tudi na trenerje in ostalo osebje. Dva meseca smo garali za to. Igramo še en finale, kjer sem prepričan, da bomo dali vse od sebe. Upamo na najboljše.«Nekdanji slovenski reprezentantje na Instagramu zapisal takole: »Dejstvo je, da takšen poraz igralce psihično povsem dotolče. Tu so v veliki prednosti Avstralci. A prave ekipe imajo kratek spomin. Bi pred turnirjem bili zadovoljni z bronom? Ker je odgovor JA, potem NIČ ni zgubljeno. Imamo kvalitetnejšo igro, zato samozavestno v zadnjo tekmo Slovenija!«