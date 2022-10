Prvi užitki na snegu že septembra

»Končno je spet čas za tekmo,« smo slišali med smučarskimi zanesenjaki v Söldnu na petkov večer, ko so odštevali do sobotne premiere nove sezone svetovnega pokala. Navijači od vsepovsod, med njimi je bilo ob domačih Tirolcih največ Švicarjev, takrat še niso razmišljali o črnem scenariju odpovedi ženskega veleslaloma. Stroki pa je bilo že jasno, da naslednji dan tekme ne bo. In tako se je čakanje še raztegnilo, minil je 217. dan brez preizkušnje na snegu.

Pravzaprav je že četrtek, ko so bili na ledeniku le najbolj vzneseni in neučakani rekreativni smučarji, razkrival zelo zahtevne razmere na mehki in pogosto celo vdirajoči se snežni odeji. Zdravstveni delavci so imeli polne roke dela, zvini gležnjev in poškodbe kolen so potrjevali, da Sölden 2022 še ni primeren za ugodno smuko. Pa čeprav prva tekma sezone svetovnega pokala tukaj obenem pomeni začetek zimske turistične sezone.

Živžav ob stojnicah

»Točno tako je,« je namigu o datumu pri priči prikimala Gloria Schultes iz lokalne turistične skupnosti in nato še bolj natančno razložila: »Poglejte, za nas tukaj tekma svetovnega pokala res pomeni uvod v dolgo zimo. Seveda pa turistični utrip kraja in doline vedno znova krojijo vremenske razmere. A po navadi je tako, da ledenik omogoča smučanje v septembru, prav prek tega odmevnega tekmovalnega dogodka odpiramo hotele in manjše zasebne objekte, uradno pa se nato pri nas začne smučarska zima sredi novembra. In čeprav nam je muhasto vreme v soboto odpihnilo ženski veleslalom, smo se potrudili obdržati ves spremljevalni spored spodaj v kraju.« O slednjem smo se lahko prepričali tudi sami, ob opoldanski vrnitvi z ledenika v dolino se je že razgrnil pogled na živžav ob polnih stojnicah, na katerih so ponujali vrček piva po 5 evrov, pečenico v štručki za 6,50 in hamburger za evro več.

Slovenskih turistov je tu sicer malo. Precej bližja so jim smučišča na Koroškem in Solnograškem. »Pa tudi sicer pandemija povzroča drugačen pristop gostov. Zdaj ti ne rezervirajo več namestitev leto ali še več pred svojim prihodom, temveč čakajo, da ne bi bilo spet kakšnih zapletov. Za zdaj smo polni le v dneh počitnic, smo pa zelo zadovoljni s poletno sezono,« nam je še povedala Schultesova, ko smo pregledovali ponudbo Söldna in bližnjih vasi ter krajev za julij in avgust. Marsikaj se dogaja, zelo priljubljen je kolesarski paradiž z oznako Bike Republic.